Дикие животные захватили популярный парк в Харькове: отдыхающих призвали быть осторожными
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Животные активно меняют территорию, а посетителей призывают держаться на расстоянии
На берегу реки Харьков в Журавлевском гидропарке поселились дикие гости – отдыхающих призывают не приближаться к животным. Это бобры. Они активно подстраивают пространство под себя и уничтожают взорванные деревья.
Как сообщает "Суспильне", их норы обнаружили весной во время обустройства пляжа. С тех пор на счету пушистых "дизайнеров" с десяток больших деревьев и молодые ивы, высаженные на смену предыдущим насаждениям. Старые деревья они либо свалили, либо погрызли так, что их пришлось удалить. Молодые же вербы бобер перегрыз. Специалистам удалось их спасти в теплицах.
В КП "Харьковзеленстрой" отмечают, что точно определить количество бобров невозможно, ведь они ведут преимущественно ночной образ жизни. В то же время работники уже фиксировали животное ранним утром во время отдыха на берегу.
Бобры здесь чувствуют себя хорошо, потому что там, где плохая экология, грязная вода, бобры не живут, и для нас это хороший знак, что здесь все более-менее подходит под вкус бобров
Чтобы защитить деревья, их обернули защитными сетками высотой около 80 сантиметров. Однако бобрам "предложили" компенсацию — вечером возле хижин кладут свежие ветки березы и ивы, кору. По совету зоопарка добавили овощи. Бобры получают морковь, капусту, яблоки.
В КП отмечают: животных не следует беспокоить, а людям советуют воздерживаться от контакта с ними во время отдыха в парке.
Опасно ли встретить бобра
Бобры — преимущественно ночные животные, которые играют важную роль в экосистеме, однако в природе могут представлять опасность при близком контакте. Они достигают до 1 метра длины и веса около 30 кг, способны долго находиться под водой и быстро передвигаться.
Хотя обычно бобры избегают людей, в случае угрозы или болезни могут проявлять агрессию и нанести серьезные травмы укусами. В Беларуси мужчина умер после того, как его покусал бобр — погибший пытался сфотографироваться с диким животным во время рыбалки. Зубы бобра повредили бедренную артерию.
В Украине также были случаи нападения бобров — в Житомирской области бешеное животное набросилось на человека во дворе. Бобер прошел километр от водоема, где жил.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье дикие животные воровали у людей не только еду, но даже обувь. Кабаны не боятся людей и свободно подходят к ним.