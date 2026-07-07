Забудьте о шее: запах духов сохранится надолго, если пшикнуть ими на эти неожиданные места

Большинство людей годами следуют одной и той же процедуре при нанесении аромата

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие люди часто сталкивались с тем, что летом запах их любимых духов очень быстро выветривается. Однако на теле человека существуют зоны, которые помогут сохранить приятный аромат надолго.

Об этом пишет Fem Cafe. Плохая стойкость парфюма летом объясняется физическими факторами — высокие температуры и интенсивное солнечное излучение способствуют быстрому испарению запахов. В итоге всего за несколько часов от вашего любимого аромата может не остаться ни следа.

Усугубить ситуацию может и неправильное нанесение духов. Эксперты отмечают, что большинство людей годами следуют одной и той же процедуре: несколько распылений на шею, немного на запястья, а затем растирание. Однако делать так не стоит. Дело в том, что интенсивное трение быстрее разрушает самые тонкие ноты аромата.

Более того, в материале отмечается, что даже без трения шея и запястье — не лучшие варианты для лета.

Парфюм

Гораздо лучше подойдут неожиданные зоны на теле человека, которые помогут надолго сохранить аромат:

сгиб локтя;

живот.

"Эти участки меньше подвержены прямому воздействию солнца, нагреваются медленнее и, как правило, меньше потеют, чем шея или грудь. Благодаря этому аромат раскрывается более постепенно, поэтому он может быть заметен дольше", — объяснили авторы.

Напомним, ранее мы писали о том, как варить гречку, чтобы она была крупинка к крупинке.