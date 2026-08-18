Поймали и еле удержали: рыбаки вытащили из воды невероятный трофей (фото)

Мужчины вытащил из водоема улов, который не каждый день увидишь

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В Ровенской области рыбаки поймали белого амура весом 10 килограммов 500 граммов. Трофейная рыба клюнула в водоеме возле села Городище, расположенного на территории бывшего Корецкого района.

Фото улова опубликовали в одной из соцсетей.

Муж выловил белого амура. Фото: rivne_1283/Telegram

Рыба весила больше 10 кг. Фото: rivne_1283/Telegram

Что это за рыба и как она выглядит

Белый амур — крупная пресноводная рыба из семейства карповых. Его природным ареалом считаются водоемы Восточной Азии, однако этот вид давно распространился и в других странах, в том числе в Украине.

Белый амур

Рыбу часто специально запускают в пруды и другие водоемы. Причина проста: амур преимущественно питается водной растительностью, поэтому его используют, в частности, для биологической очистки водоемов от чрезмерного количества растений.

Внешне белого амура можно узнать по нескольким характерным признакам:

вытянутому, почти цилиндрическому телу;

крупной и плотной чешуе;

более темной спине и сероватым, зеленоватым или золотистым бокам;

относительно большой голове;

рту, расположенному в передней части головы;

отсутствию усиков, которые, например, есть у карпа.

Как выглядит белый амур. Инфографика ИИ "Телеграф"

До каких размеров вырастает

Размеры белого амура зависят от возраста, кормовой базы и условий, в которых он живет.

В среднем взрослые особи могут достигать 60–100 сантиметров в длину и весить от нескольких до 15–20 килограммов.

Однако при благоприятных условиях амур способен вырастать значительно крупнее. Отдельные особи могут превышать 1 метр в длину и весить более 30 килограммов.

Почему большого амура непросто поймать

Белый амур — сильная и осторожная рыба. Особенно это касается крупных особей, которые уже не так активно реагируют на приманку.

На успех рыбалки могут влиять сразу несколько факторов:

температура воды;

время года;

погодные условия;

количество естественного корма в водоеме;

правильно подобранные наживка и прикормка.

Даже после поклевки рыбалка фактически не заканчивается. Крупная рыба может активно сопротивляться, поэтому ее еще нужно правильно вывести, не дав сорваться с крючка.

Где в Украине можно встретить белого амура

В Украине белого амура можно встретить преимущественно в водоемах, куда его специально вселяли. Это пруды, озера, водохранилища и рыбохозяйственные водоемы.

При благоприятных условиях рыба может быстро набирать вес, однако, чтобы вырасти до действительно крупных размеров, амуру требуются годы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыбак объяснил, почему в августе нет поклевки и когда ждать жор.