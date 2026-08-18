Поймали и еле удержали: рыбаки вытащили из воды невероятный трофей (фото)
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Мужчины вытащил из водоема улов, который не каждый день увидишь
В Ровенской области рыбаки поймали белого амура весом 10 килограммов 500 граммов. Трофейная рыба клюнула в водоеме возле села Городище, расположенного на территории бывшего Корецкого района.
Фото улова опубликовали в одной из соцсетей.
Что это за рыба и как она выглядит
Белый амур — крупная пресноводная рыба из семейства карповых. Его природным ареалом считаются водоемы Восточной Азии, однако этот вид давно распространился и в других странах, в том числе в Украине.
Рыбу часто специально запускают в пруды и другие водоемы. Причина проста: амур преимущественно питается водной растительностью, поэтому его используют, в частности, для биологической очистки водоемов от чрезмерного количества растений.
Внешне белого амура можно узнать по нескольким характерным признакам:
- вытянутому, почти цилиндрическому телу;
- крупной и плотной чешуе;
- более темной спине и сероватым, зеленоватым или золотистым бокам;
- относительно большой голове;
- рту, расположенному в передней части головы;
- отсутствию усиков, которые, например, есть у карпа.
До каких размеров вырастает
Размеры белого амура зависят от возраста, кормовой базы и условий, в которых он живет.
В среднем взрослые особи могут достигать 60–100 сантиметров в длину и весить от нескольких до 15–20 килограммов.
Однако при благоприятных условиях амур способен вырастать значительно крупнее. Отдельные особи могут превышать 1 метр в длину и весить более 30 килограммов.
Почему большого амура непросто поймать
Белый амур — сильная и осторожная рыба. Особенно это касается крупных особей, которые уже не так активно реагируют на приманку.
На успех рыбалки могут влиять сразу несколько факторов:
- температура воды;
- время года;
- погодные условия;
- количество естественного корма в водоеме;
- правильно подобранные наживка и прикормка.
Даже после поклевки рыбалка фактически не заканчивается. Крупная рыба может активно сопротивляться, поэтому ее еще нужно правильно вывести, не дав сорваться с крючка.
Где в Украине можно встретить белого амура
В Украине белого амура можно встретить преимущественно в водоемах, куда его специально вселяли. Это пруды, озера, водохранилища и рыбохозяйственные водоемы.
При благоприятных условиях рыба может быстро набирать вес, однако, чтобы вырасти до действительно крупных размеров, амуру требуются годы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыбак объяснил, почему в августе нет поклевки и когда ждать жор.