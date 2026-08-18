Зарплата растет каждый год: сколько получает украинец за работу уборщика в Швеции (видео)

В Украине уборщику за те же деньги нужно работать около года

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинец, работающий в Швеции уборщиком на кладбище, рассказал, сколько зарабатывает. По его словам, зарплата повышается раз в год.

Сумму, получаемую за работу за границей, мужчина озвучил в Instagram. Он показал письмо от работодателя с указанием заработной платы.

Именно в этом письме сообщалось, что зарплата выросла в очередной раз, сейчас на 900 крон. Поэтому сумма составляет 29 900 крон в месяц.

Роман пояснил, что эта сумма примерно эквивалентна 3 000 долларов США или 120 000 грн. По его словам, в Швеции эта зарплата не считается большой, но для работы на кладбище – не маленькая.

Украинец также рассказал, что его коллеге, работающей на том же кладбище более 10 лет, зарплату подняли на 800 крон. Общая сумма составила 28 800 крон, чем женщина была разочарована.

По мнению мужчины, чтобы нормально чувствовать себя в Швеции, нужно две таких зарплаты. Скорее всего, он имел в виду ситуацию, когда зарабатывают и муж, и жена.

Следует отметить, что зарплата уборщика территории кладбища в Украине обычно составляет от 8 000 до 15 000 гривен в месяц. Точная сумма зависит от региона, коммунального предприятия или государственного учреждения и объема работы. На специальных или крупных объектах (например, национальных мемориалах) ставка может достигать 20 000 – 25 000 гривен.

Ранее мы рассказали о работе мечты в Италии. Там нужно просто жить и получать около 45 тысяч евро.