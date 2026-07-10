Обычные квадратные столы уже не в моде: хитом становится стильная мебель, которая экономит место

Выбор такой мебели отражает стремление к более уютным и многофункциональным пространствам

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Обычные квадратные столы в гостиной постепенно сдают свои места в трендах ремонта. Их вытесняют круглые "собратья", которые стали одним из главных хитов последнего времени.

Об этом пишет Oeste Geral. Как отмечают журналисты, те, кто хочет обновить свой дом красивым и функциональной мебелью, найдут в круглом столе решение, сочетающее комфорт, практичность и все более ценимый дизайн.

Почему круглый стол стал трендом 2026 года?

Предпочтение круглых столов отражает стремление к более уютным и многофункциональным пространствам. Отсутствие углов создает ощущение визуальной легкости и позволяет пространству казаться больше, даже в небольших комнатах.

Круглый стол в гостиной. Фото - Oeste Geral

Еще одна причина – легкость интеграции с различными стилями оформления. Он сочетается с современным, классическим, минималистским и натуральным дизайном, делая композицию более гармоничной без ущерба для функциональности.

Какие еще преимущество у такого формата столов:

Способствует общению, позволяя всем сидеть лицом друг к другу.

Обеспечивает большую безопасность, особенно в домах с детьми, поскольку не имеет острых углов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о появляющихся и исчезающих одним движением розетках: эта система становится новым трендом в ремонте.