Забудьте о кондиционере: как превратить обычный вентилятор в мощный охладитель за копейки
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Идея метода проста: усилить воздушный поток вентилятора за счет предварительного охлаждения
Вентилятор значительно уступает кондиционеру в борьбе с жарой. Однако с помощью подручных средств его эффективность можно значительно повысить.
Об этом пишет Oeste Geral. Популярная альтернатива дорогой климатической технике — адаптация обычного вентилятора с использованием простых материалов, которые легко найти дома.
Идея этого метода проста: усилить воздушный поток вентилятора за счет предварительного охлаждения. Хотя это и не заменяет настоящую систему кондиционирования воздуха, это решение может обеспечить более интенсивное ощущение прохлады в небольших помещениях или когда пользователь находится близко к вентилятору.
Как это работает:
- Заморозьте пластиковые бутылки с водой в морозилке;
- привяжите бутылки к каркасу вентилятора так, чтобы воздух проходил через лед, прежде чем распределяться по комнате.
"Популярность такого рода адаптации связана с поиском экономичных и доступных альтернатив борьбе с жарой. Во многих случаях небольших улучшений достаточно для повышения температурного комфорта в доме", — отмечают авторы.
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