Рус

Звичайні квадратні столи вже не в моді: хітом стають стильні меблі, які економлять місце

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Меблі для дому
Меблі для дому. Фото Pixabay

Вибір таких меблів відображає прагнення до більш затишних та багатофункціональних просторів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Звичайні квадратні столи у вітальні поступово здають свої місця у трендах ремонту. Їх витісняють круглі "побратими", які стали одним із головних хітів останнього часу.

Про це пише Oeste Geral. Як відзначають журналісти, ті, хто хоче оновити свій будинок красивим і функціональними меблями, знайдуть у круглому столі рішення, що поєднує комфорт, практичність і дедалі більш цінний дизайн.

Чому круглий стіл став трендом 2026 року?

Перевага круглих столів відбиває прагнення більш затишним і багатофункціональним просторам. Відсутність кутів створює відчуття візуальної легкості і дозволяє простору здаватися більше, навіть у невеликих кімнатах.

Круглий стіл у вітальні
Круглий стіл у вітальні. Фото — Oeste Geral

Ще одна причина – легкість інтеграції із різними стилями оформлення. Він поєднується із сучасним, класичним, мінімалістським та натуральним дизайном, роблячи композицію більш гармонійною без шкоди для функціональності.

Яка ще перевага у такого формату столів:

  • Сприяє спілкуванню, дозволяючи всім сидіти обличчям один до одного.
  • Забезпечує велику безпеку, особливо у будинках із дітьми, оскільки не має гострих кутів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про розетки, що з’являються і зникають одним рухом : ця система стає новим трендом у ремонті.

Теги:
#Меблі #Дизайн #Стіл #Тренди