Звичайні квадратні столи вже не в моді: хітом стають стильні меблі, які економлять місце

Вибір таких меблів відображає прагнення до більш затишних та багатофункціональних просторів

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Звичайні квадратні столи у вітальні поступово здають свої місця у трендах ремонту. Їх витісняють круглі "побратими", які стали одним із головних хітів останнього часу.

Про це пише Oeste Geral. Як відзначають журналісти, ті, хто хоче оновити свій будинок красивим і функціональними меблями, знайдуть у круглому столі рішення, що поєднує комфорт, практичність і дедалі більш цінний дизайн.

Чому круглий стіл став трендом 2026 року?

Перевага круглих столів відбиває прагнення більш затишним і багатофункціональним просторам. Відсутність кутів створює відчуття візуальної легкості і дозволяє простору здаватися більше, навіть у невеликих кімнатах.

Круглий стіл у вітальні. Фото — Oeste Geral

Ще одна причина – легкість інтеграції із різними стилями оформлення. Він поєднується із сучасним, класичним, мінімалістським та натуральним дизайном, роблячи композицію більш гармонійною без шкоди для функціональності.

Яка ще перевага у такого формату столів:

Сприяє спілкуванню, дозволяючи всім сидіти обличчям один до одного.

Забезпечує велику безпеку, особливо у будинках із дітьми, оскільки не має гострих кутів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про розетки, що з’являються і зникають одним рухом : ця система стає новим трендом у ремонті.