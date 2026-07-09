Они созданы для семьи: 4 самые ласковые породы кошек, которые станут для вас настоящими компаньонами

Эти животные значительно легче находят общий язык с людьми и быстрее привязываются к хозяевам

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Домашние кошки давно перестали быть независимыми охотниками на мышей. Многие из них с удовольствием проводят время с хозяевами, любят ласку и легко адаптируются к жизни в большой семье.

Впрочем, даже среди них есть те, которые считаются самыми нежными и контактными. Подробнее об этих четырех породах рассказало издание OK Diario.

Одной из лучших пород для семейной жизни эксперты называют шотландскую вислоухую. Ее легко узнать по характерным загнутым вперед ушкам.

Такие кошки имеют спокойный темперамент, быстро привязываются к членам семьи и любят находиться рядом с людьми. Они хорошо переносят домашний ритм жизни и не подвержены агрессии.

Это добрые и ласковые коты

Еще один фаворит ветеринаров – девон-рекс. Это очень активные, любознательные и сообразительные кошки. Они с удовольствием принимают участие во всех домашних делах, любят играть и постоянно ищут контакта с хозяином.

Представители этой породы часто буквально ходят за человеком по всей квартире, не желая оставаться в одиночестве.

Кошки этой породы отличаются необычным видом

Также в список попал тонкинез – порода, возникшая в результате скрещивания сиамских и бурманских кошек. Она объединила лучшие черты обоих: общительность, кротость и высокий интеллект.

Такие кошки хорошо ладят как со взрослыми, так и с детьми, легко привыкают к новым условиям и крепко привязываются ко всем членам семьи. К тому же их короткая шерсть почти не нуждается в сложном уходе.

Очень красивые и ласковые коты

Четвертой самой ласковой породой ветеринары называют британскую короткошерстную. Ее часто описывают как спокойного, уравновешенного и терпеливого домашнего питомца.

Такие кошки любят находиться рядом с людьми, хотя и не требуют постоянного внимания. Именно это делает их хорошими компаньонами для семей с детьми и людей, которые ценят спокойную атмосферу дома.

Эти коты хорошо ладят с детьми

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему некоторые кошки отказываются есть, если миска не полная — это не просто блажь.