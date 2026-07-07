Деньги на ветер: почему кот проигнорирует лежак за 5000 гривен и все равно выберет картонную коробку

Представление кошек о комфорте совсем другое, чем у их хозяев

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Кошки легко могут проигнорировать купленный заботливым хозяином домик за 5 тысяч гривен и выбрать обычную картонную коробку. Кошачья страсть к ним, а также тесные просторы и шуршащие пакеты, объясняется их хищническими инстинктами.

Об этом "Телеграфу" рассказал фелинолог (специалист по разведению, изучению, поведению, физиологии и анатомии кошек), ветеринарный терапевт, кардиолог и преподаватель Ветеринарного колледжа "Зоолюкс" Илья Лебедев. По его словам, у кошек совсем другие приоритеты, чем у людей, поэтому их представления о комфорте кардинально отличаются от наших.

"Почему коты обычно любят замкнутые помещения? Потому что, во-первых, это охота из засады. Они выбирают место, где у них под контролем находится задняя часть, боковая, и есть только перед. То есть он не ожидает опасности со стороны, сзади, со спины, что кто-то нападет, пока он уязвим, сидит в засаде. Засада – это очень эффективный метод охоты, как показывает эволюция, особенно у кошек", — объяснил специалист.

Кошка в коробке. Фото: kitipes.com.ua

Он добавил, что кот считается одним из самых успешных охотников среди сухопутных видов. Они могут похвастаться эффективностью охоты в среднем от 40 до 60-75% (у льва – 30%).

"Поэтому с точки зрения коробки, или каких-то замкнутых помещений, это позволяет контролировать вариант охоты. Плюс это эффект внезапности. Вроде сидишь, ничего не подозреваешь, а тут бах, на тебя кот из-под дивана выпрыгнул, за пятку схватил, и ты такой: "Ай, что ж ты делаешь!". Он завершил свою охоту, удачной попыткой. У него все окей. Он закрыл свои потребности хищнического поведения и дальше пойдет отдыхать", — резюмировал Лебедев.

Напомним, Илья Лебедев также рассказал "Телеграфу", почему коты испытывают стресс, когда летом их вывозят на дачу, а осенью возвращают обратно в квартиру. Как распознать, что животное в стрессе.