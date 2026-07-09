Вони створені для сім'ї: 4 найлагідніші породи котів, які стануть для вас справжніми компаньонами

Ці тварини значно легше знаходять спільну мову з людьми та швидше прив'язуються до господарів

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Домашні коти давно перестали бути лише незалежними мисливцями на мишей. Багато з них із задоволенням проводять час із господарями, люблять ласку та легко адаптуються до життя у великій родині.

Втім, навіть серед них є такі, що вважаються найніжнішими і найконтактнішими. Докладніше про такі чотири породи розповіло видання OK Diario.

Однією з найкращих порід для сімейного життя експерти називають шотландську висловуху. Її легко впізнати за характерними загнутими вперед вушками.

Такі коти мають спокійний темперамент, швидко прив'язуються до членів родини та люблять перебувати поруч із людьми. Вони добре переносять домашній ритм життя і не схильні до агресії.

Це добрі та ласкаві коти

Ще один фаворит ветеринарів — девон-рекс. Це надзвичайно активні, допитливі та кмітливі коти. Вони із задоволенням беруть участь у всіх домашніх справах, люблять гратися та постійно шукають контакт із господарем.

Представники цієї породи часто буквально ходять за людиною по всій квартирі, не бажаючи залишатися насамоті.

Коти цієї породи відрізняються незвичним виглядом

Також до списку потрапив тонкінез — порода, яка виникла в результаті схрещування сіамських і бурманських котів. Вона поєднала найкращі риси обох: товариськість, лагідність та високий інтелект.

Такі коти добре ладнають як із дорослими, так і з дітьми, легко звикають до нових умов і міцно прив'язуються до всіх членів сім'ї. До того ж їхня коротка шерсть майже не потребує складного догляду.

Дуже гарні і ласкаві коти

Четвертою породою ветеринари називають британську короткошерсту. Її часто описують як спокійного, врівноваженого та терплячого домашнього улюбленця.

Такі коти люблять перебувати поруч із людьми, хоча й не вимагають постійної уваги. Саме ця врівноваженість робить їх хорошими компаньйонами для сімей із дітьми та людей, які цінують спокійну атмосферу вдома.

Ці коти добре ладнають з дітьми

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому деякі коти відмовляються їсти, якщо миска не повна — це не просто примха.