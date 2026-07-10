Пустая бутылка из-под шампуня может стать сокровищем: как она поможет навести порядок
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Есть три простых способа дать им новую жизнь
Пустые бутылки из-под шампуня необязательно выбрасывать после использования. Им можно легко обнаружить новое применение в ванной комнате.
Прочный пластик от бутылок хорошо подходит для создания различных аксессуаров, помогающих экономить место и поддерживать порядок. Детальнее об идеях написали в "los Andes 142".
Один из вариантов – сделать из бутылки подставку для телефона. Для этого контейнер обрезают, оставляя часть примерно 18 сантиметров, создают специальный крепеж и устанавливают его возле розетки. Такой органайзер защищает смартфон от воды и помогает избежать ситуации, когда телефон лежит на влажной поверхности во время подзарядки.
Еще одна идея – превратить бутылку в держатель для губок и аксессуаров для уборки. В контейнере делают небольшие отверстия, через которые стекает вода. Это помогает избежать накопления влаги и хранить вещи более чистыми.
Небольшие бутылки также можно использовать в качестве органайзеров для зубных щеток, бритв, расчесок или кистей для макияжа. Достаточно обрезать их до нужного размера и отверстия для дренажа.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где повторно можно использовать треснувшую чашку.