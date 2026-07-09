Не выбрасывайте треснувшую чашку: как она поможет хранить продукты

Ее легко превратить в стильную вещь для дома

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Многие выбрасывают разбитые или треснувшие чашки, считая, что они уже непригодны для использования. На самом деле такая посуда еще может пригодиться дома.

Из нее легко сделать оригинальный предмет для декора или хранения, как написали в "Ios Andes 142". Это простой способ повторно использовать старую вещь и украсить дом.

Любители творчества предлагают превратить старую чашку в небольшую фруктовницу. Такое изделие не только поможет повторно использовать ненужную посуду, но и станет необычным украшением кухни или столовой.

Композиция с фруктами на столе. Фото: сгенерированное ИИ

Для работы понадобятся разбитая или старая чашка, неглубокая миска или форма, прочный клей для керамики, акриловая краска, наждачная бумага, трафарет для декора и обычная зубная щетка, если хочется добавить декоративный эффект.

Сначала поверхность чашки и миски нужно немного отшлифовать, после чего покрасить и дать краске высохнуть. Затем чашку приклеивают дном вверх к центру миски — она будет выполнять роль ножки для будущей фруктницы.

После высыхания клея изделие можно украсить. Например, нанести рисунок через трафарет или сделать декоративные брызги краски с помощью зубной щетки. Это позволит оформить фруктницу в стиле, который будет гармонировать с интерьером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что полезного можно сделать из коробок из-под лекарств.