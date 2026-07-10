Порожня пляшка з-під шампуню може стати скарбом: як вона допоможе навести порядок

Є три прості способи дати їм нове життя

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Порожні пляшки з-під шампуню не обов’язково викидати після використання. Їм можна легко знайти нове застосування у ванній кімнаті.

Міцний пластик від пляшок добре підходить для створення різних аксесуарів, які допомагають економити місце та підтримувати порядок. Детальніше про ідеї написали в "lоs Аndes 142".

Один із варіантів — зробити з пляшки підставку для телефону. Для цього контейнер обрізають, залишаючи частину приблизно 18 сантиметрів, створюють спеціальне кріплення та встановлюють його біля розетки. Такий органайзер захищає смартфон від води та допомагає уникнути ситуації, коли телефон лежить на вологій поверхні під час заряджання.

Порожні пляшки. Фото: olx

Ще одна ідея — перетворити пляшку на тримач для губок та аксесуарів для прибирання. У контейнері роблять невеликі отвори, через які стікає вода. Це допомагає уникнути накопичення вологи та зберігати речі чистішими.

Невеликі пляшки також можна використати як органайзери для зубних щіток, бритв, гребінців або пензлів для макіяжу. Достатньо обрізати їх до потрібного розміру та зробити отвори для дренажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де повторно можна використати тріснуту чашку.