Забудьте о серых и бежевых стенах: эти цвета могут визуально сделать дом дороже

Стены решают больше, чем кажется

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Цвет стен в спальне может повлиять на то, как выглядит комната и все жилье в целом. Исследование показало, что некоторые оттенки делают помещение более привлекательным для покупателей.

Именно поэтому дизайнеры советуют обратить внимание не только на белый, серый или бежевый цвета. Правильно подобранный оттенок может придать спальне более дорогой вид, как написали в "Noklapja".

Одним из самых интересных вариантов стал шоколадно-коричневый оттенок. По результатам исследования покупатели были готовы платить больше за жилье со спальнями такого цвета, чем за комнаты с полностью белыми стенами. Хотя темные стены могут казаться смелым решением, они создают атмосферу уюта, элегантности и более дорогого интерьера.

Особенно хорошо шоколадный цвет сочетается с мебелью из натурального дерева, светлым текстилем, льняным постельным бельем и теплым освещением. Такое сочетание помогает сделать спальню более стильной и комфортной.

Теплый коричневый оттенок придает комнате уют. Фото: Noklapja

Еще одним популярным выбором остается шалфейно-зеленый цвет. Его часто связывают со спокойствием, природой и чувством гармонии. Дизайнеры отмечают, что этот оттенок хорошо подходит даже для небольших спален, ведь придает характер, но не перегружает пространство.

Шалфейно-зеленые стены остаются популярным выбором дизайнеров. Фото: Noklapja

Также в тренде светло-голубые оттенки. Мягкий серовато-голубой цвет может сделать комнату визуально более просторной и светлой. Особенно удачно он подходит для спален, где мало естественного освещения.

Специалисты отмечают, что при выборе цвета следует учитывать не только моду, но и размер комнаты, освещение и стиль мебели. Правильно подобранный оттенок может полностью изменить атмосферу спальни и сделать ее похожей на интерьер дорогостоящего жилья.

Светло-голубые стены зрительно увеличивают пространство спальни. Фото: Noklapja

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