Забудьте про сірі та бежеві стіни: ці кольори можуть візуально зробити оселю дорожчою

Стіни вирішують більше, ніж здається

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Колір стін у спальні може впливати на те, як виглядає кімната та все житло загалом. Дослідження показало, що деякі відтінки роблять приміщення більш привабливим для покупців.

Саме тому дизайнери радять звернути увагу не лише на білий, сірий чи бежевий кольори. Правильно підібраний відтінок може додати спальні дорожчого вигляду, як написали в "Noklapja".

Одним із найцікавіших варіантів став шоколадно-коричневий відтінок. За результатами дослідження, покупці були готові платити більше за житло зі спальнями такого кольору, ніж за кімнати з повністю білими стінами. Хоча темні стіни можуть здаватися сміливим рішенням, вони створюють атмосферу затишку, елегантності та дорожчого інтер’єру.

Особливо добре шоколадний колір поєднується з меблями з натурального дерева, світлим текстилем, лляною постільною білизною та теплим освітленням. Така комбінація допомагає зробити спальню більш стильною та комфортною.

Теплий коричневий відтінок додає кімнаті затишку. Фото: Noklapja

Ще одним популярним вибором залишається шавлієво-зелений колір. Його часто пов’язують зі спокоєм, природою та відчуттям гармонії. Дизайнери зазначають, що цей відтінок добре підходить навіть для невеликих спалень, адже додає характеру, але не перевантажує простір.

Шавлієво-зелені стіни залишаються популярним вибором дизайнерів. Фото: Noklapja

Також у тренді світло-блакитні відтінки. М’який сірувато-блакитний колір може зробити кімнату візуально просторішою та світлішою. Особливо вдало він підходить для спалень, де мало природного освітлення.

Фахівці наголошують, що під час вибору кольору варто враховувати не лише моду, а й розмір кімнати, освітлення та стиль меблів. Правильно підібраний відтінок може повністю змінити атмосферу спальні та зробити її схожою на інтер’єр дорогого житла.

Світло-блакитні стіни візуально збільшують простір спальні. Фото: Noklapja

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