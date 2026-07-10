Помидоры сами "расскажут", чего им не хватает: полезные шпаргалки для огородников

Достаточно взглянуть на листья и плоды, чтобы понять причину проблемы

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Опытные садоводы знают, что помидоры сигнализируют о проблемах задолго до того, как начнут терять урожайность. В Threads опубликовали подборку наглядных шпаргалок, которые помогают быстро определить, почему желтеют или скручиваются листья и какие болезни или вредители могут их атаковать.

"Телеграф" расскажет, как по внешнему виду растения понять, что именно нужно исправить в уходе, пока проблема не стала критической.

О чем могут "рассказать" листья

Одна из шпаргалок демонстрирует самые распространенные изменения листьев томатов и возможные причины.

Так, здоровый лист имеет насыщенный зеленый цвет и ровную форму. Если же листья стали бледно-желтыми, это может свидетельствовать о чрезмерном поливе. Скрученные внутрь листья часто указывают на недостаток влаги.

Полезная инфографика

Как определить, какого элемента не хватает

Еще одна инфографика посвящена дефициту отдельных питательных элементов.

Например, недостаток азота проявляется общим пожелтением старых листьев. Дефицит железа, напротив, сначала заметен на светлеющем молодом листе, тогда как жилки остаются зелеными.

Садоводам на заметку

Также в шпаргалках приведены характерные признаки дефицита калия, кальция и магния. При недостатке калия края листьев желтеют и постепенно буреют, дефицит кальция нередко становится причиной вершинной гнили плодов, а недостаток магния проявляется пожелтением тканей между зелеными жилками на старых листьях.

Проверьте свои растения

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем прикормить помидоры, чтобы они быстрее покраснели и набрали шикарного вкуса.