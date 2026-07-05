Укр

Долой "химию": ТОП-3 удобрения, защищающие растения от болезней и стрессов

Автор
Ирина Семчишина
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Чем обработать виноград, сливы, персики, абрикосы без химии
Чем обработать виноград, сливы, персики, абрикосы без химии. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Чем обрабатывают органические сады, огороды и виноградники? После этих препаратов можно будет спокойно есть плоды самим и давать их детям

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По мере приближения сбора урожая многие виноградари, а также садоводы и огородники стараются использовать препараты с минимальным сроком ожидания. Это то время, которое требуется для распада пестицида на безопасные для здоровья человека вещества. И обычно эти препараты стоят дорого, и сроки ожидания по ним в разных странах могут быть указаны разные, что вызывает у простых дачников определенные сомнения.

Чем обработать почти созревший урожай в июле, органические удобрения
Чем обработать почти созревший урожай в июле, органические удобрения. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Итак, чем же надо можно обработать почти созревший урожай, чтобы никому не нанести вреда? Внимание следует обратить на удобрения с фунгицидным эффектом. То есть это не просто подкормка нужными микроэлементами, но и попутная защита от грибков и даже стрессов:

  1. Квантум-Копперфилд — это микроудобрение, содержащее медь, причем от украинского производителя. Как известно, медь эффективно справляется с милдью, фитофторозом, бактериальными инфекциями, с паршой, монилиозом и прочими нехорошими болезнями. Квантум-Копперфилд содержит хелатную медь и по сути является удобрением, то есть вообще не имеет срока ожидания. Просто обработанные фрукты следует тщательно помыть после сбора урожая. Дозировка 25 мл на 10 литров воды.
  2. Оракул Сера Актив — это уже хелатная сера от украинской компании "Долина". Это просто великолепное средство от оидиума и мучнистой росы также с отсутствующим сроком ожидания. На ягодах следов не оставляет в отличие от обычной или коллоидной серы, что тоже является большим преимуществом. Дозировка в качестве удобрения 30-40 мл, а если хотите более эффективно противостоять грибкам, следует взять 50 мл на 10 литров воды.
  3. Фоскроп калия (Foscrop K) — это удобрение из Испании, которое уже успело завоевать сердца украинских фермеров. В отличие от предыдущих удобрений с контактным действием, Фоскроп является системником, то есть попадая на растение постепенно распространяется к макушке и корням, что значительно повышает его действенность. По факту Foscrop K — это калийно-фосфорное удобрение, которое не только легко удовлетворяет потребность растений в ценных микроэлементах, но и повышает их иммунитет, способствует хорошему опылению, завязываемости плодов, накоплению в них сахара и наилучшему вызреванию лозы. Также эта подкормка демонстрирует отличную способность угнетения грибков, особенно милдью и фитофтороза. Примечательно, что за рубежом этот препарат зарегистрирован как фунгицид и разрешен к использованию на органических садах, огородах и виноградниках. Дозировка Foscrop K составляет 10-40 мл на 10 литров воды в зависимости от цели использования. Срок ожидания принято считать на уровне 5 дней. Согласитесь. это совсем немного.

Эти 3 препарата продаются в разной дозировке, и если брать небольшую упаковку для 1-2 обработок, то стоить они будут недорого.

Квантум КопперФилд, Оракул Сера Актив и Фоскроп калия цены Украина купить июль 2026
Сколько стоят в Украине Квантум КопперФилд, Оракул Сера Актив и Фоскроп калия

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 6 причин, почему препараты для обработки растений могут не работать — если вы несколько раз обрабатывали участок и не видите эффекта, то проверьте, вы могли допустить ошибку.

Теги:
#Сад #Огород #Обработка