Подкорми этим помидоры, и они быстрее покраснеют и наберут шикарный вкус

Есть одна важная подкормка, которая "намекнет" томатам о необходимости набирать цвет и вкус

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Помидоры — любимейшая огородная культура, которая требует определенного и своевременного ухода. Сейчас, в июле, идет активная фаза налива плодов, одновременно с чем завязываются все новые и новые помидорчики. Вот только иногда активное цветение может приносить разочарование — от сильной засухи и высоких температур цветы могут сбрасываться, а те плоды, которые только-только начали наливаться, не торопятся краснеть.

Что делать, чтобы гарантировать хороший урожай помидоров, стимулировать томаты к скорейшему созреванию и набору полноценного вкуса? Нужно удобрить с помощью калия и фосфора.

Разумеется важен комплекс полезных веществ, но именно калий и фосфор на данном этапе играют важнейшую роль . Поэтому оптимально использовать такое удобрение, как например, Мастер 3-11-18 (20 грамм на 10 литров воды, примерно по 0.5-0.7 литра смеси под каждое растение).

Если вы считаете, что необходимость в азоте , то целесообразно применить нитроамофоску (NPK 18-18-18) либо любое удобрение 20-20-20.

Если же помидоры, наоборот, жируют, имеют толстые стебли и широкие листья, то следует исключить азот из подкормок и использовать, например, монофосфат калия с формулой 0-52-34. Дозировка монофосфата калия составляет столовая ложка на 10 литров воды.

Чем подкормить помидоры в июле, подробная инструкция с дозировкой. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Важно отметить, что именно корневая подкормка способна дать хороший и долгоиграющий результат, и обработка этими удобрениями по листу — это только краткосрочный эффект, не гарантирующий богатого урожая.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно выращивать томаты всего с одним поливом за все лето.