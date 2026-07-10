Помідори самі "розкажуть", чого їм бракує: корисні шпаргалки для городників

Достатньо лише поглянути на листя та плоди, щоб зрозуміти причину проблеми

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Досвідчені садівники знають, що томати сигналізують про проблеми задовго до того, як почнуть втрачати врожайність. У Threads опублікували добірку наочних шпаргалок, які допомагають швидко визначити, чому жовтіє або скручується листя та які хвороби чи шкідники можуть її атакувати.

"Телеграф" розповість, як за зовнішнім виглядом рослини зрозуміти, що саме потрібно виправити у догляді, поки проблема не стала критичною.

Про що може "розповісти" листя

Одна зі шпаргалок демонструє найпоширеніші зміни листя томатів та їхні можливі причини.

Так, здоровий листок має насичений зелений колір і рівну форму. Якщо ж листя стало блідо-жовтим, це може свідчити про надмірний полив. Скручені всередину листки часто вказують на нестачу вологи.

Корисна інфографіка

Як визначити, якого елемента не вистачає

Ще одна інфографіка присвячена дефіциту окремих поживних елементів.

Наприклад, нестача азоту проявляється загальним пожовтінням старого листя. Дефіцит заліза, навпаки, спочатку помітний на молодому листі, яке світлішає, тоді як жилки залишаються зеленими.

Садівникам на замітку

Також у шпаргалках наведені характерні ознаки дефіциту калію, кальцію та магнію. При нестачі калію краї листків жовтіють і поступово буріють, дефіцит кальцію нерідко стає причиною вершинної гнилі плодів, а нестача магнію проявляється пожовтінням тканин між зеленими жилками на старому листі.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати помідори, щоб вони швидше почервоніли та набрали шикарного смаку.