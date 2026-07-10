Прощайте, открытые полки на кухне: решения для тех, кто хочет меньше убирать

Этот вид мебели снова набирает популярность

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Дизайн кухонь постепенно меняется и открытые полки теряют свою популярность. В 2026 году все большее внимание уделяется практическим решениям для хранения вещей.

Среди новых тенденций — шкафы со стеклянной дверцей, сочетающие стильный вид и удобство в ежедневном использовании. Об этом написали в Оk Diario.

Главное преимущество такой мебели в том, что она позволяет видеть посуду и декоративные предметы, но одновременно защищает ее от пыли. Стеклянные фасады также помогают сделать кухню более просторной, поскольку пропускают свет и не создают ощущение тяжелых закрытых шкафов.

Шкафы со стеклянной дверцей. Фото: "idei.club"

Дизайнеры отмечают, что открытые полки хорошо выглядят только при условии постоянного порядка. Вместо этого шкафы со стеклянными дверцами дают больше свободы: они оставляют кухню уютной и стильной, но не требуют столь тщательного ухода.

Еще один плюс – защита от кухонного жира, который особенно быстро оседает на открытых поверхностях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем еще можно заменить открытые полки на кухне.