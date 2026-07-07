Быстрее портятся и теряют вкус: 5 продуктов, которые не стоит класть в холодильник

Они остаются вкусными и свежими именно при комнатной температуре

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Многие привыкли хранить почти все продукты в холодильнике, считая, что так они будут дольше оставаться свежими. Однако для некоторых продуктов холод, напротив, ускоряет порчу или ухудшает их вкус, аромат и текстуру.

Подробнее о том, как правильно хранить такие продукты, расскажет "Телеграф".

Помидоры

Помидоры лучше всего чувствуют себя при комнатной температуре. В холодильнике они теряют естественный аромат, становятся водянистыми и менее сочными. Кроме того, холод замедляет процесс созревания, из-за чего вкус овощей становится менее насыщенным.

Картофель

Картошку также не рекомендуют держать в холодильнике. Из-за холода крахмал быстрее превращается в сахар, поэтому клубни приобретают сладковатый привкус. После приготовления картофель может иметь необычную текстуру и темнеть.

Этот овощ лучше хранить в кладовке

Лук

В холодильнике лук быстрее размягчается и может начать плесневеть из-за повышенной влажности. Лучше хранить ее в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. В то же время очищенный или уже нарезанный лук все же следует держать в холодильнике в герметичном контейнере.

Чеснок

Чеснок тоже не любит холод. При низких температурах он быстрее прорастает, становится мягким и постепенно теряет характерный вкус. Оптимальным местом для его хранения будет сухой амбар или кухонный шкаф с хорошей вентиляцией.

Бананы

Бананы являются тропическими фруктами, потому холод для них нежелателен. В холодильнике их кожура быстро чернеет, а процесс созревания нарушается. Лучше оставлять бананы при комнатной температуре, особенно если они еще не полностью созрели.

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