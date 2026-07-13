Почему домашняя свинина никогда не бывает идеальной формы: секреты выбора натурального мяса

Цвет, запах и структура мяса могут многое рассказать о его происхождении

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Выбрать качественную свинину бывает непросто, ведь определить, чем кормили свинью только по внешнему виду, почти невозможно. В то же время специалисты отмечают, что некоторые характеристики мяса могут подсказать, насколько этот продукт натуральный и качественный.

Подробнее о них расскажет "Телеграф" со ссылкой на Daily.Lviv.com.

Прежде всего, стоит оценить цвет. Качественная свежая свинина обычно имеет равномерный светло-розовый оттенок без серых, зеленых или слишком темных участков.

Слишком бледное мясо также может свидетельствовать о более низком качестве или особенностях послеубойной обработки.

Не менее важен вид жира. Если сало белое или с легким кремовым оттенком, плотное и упругое, это считается хорошим признаком.

Вид мяса может многое рассказать о его качестве

Желтизна, рыхлая структура или неприятный запах могут свидетельствовать о том, что продукт не лучшего качества или не совсем свежий.

Третий признак – запах. Свежая свинина обладает слабым, почти нейтральным ароматом. Любой кисловатый, резкий или сладковатый запах является поводом отказаться от покупки.

Также следует прикоснуться к куску: качественное мясо упругое, а после легкого нажатия быстро возвращает начальную форму. Если поверхность слишком липкая или ямка от пальца долго не выравнивается, от такого продукта лучше удержаться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как жарить мясо, чтобы оно не превращалось в подошву: дело не в маринаде.