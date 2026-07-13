Чому домашня свинина ніколи не буває ідеальної форми: секрети вибору натурального м'яса

Колір, запах і структура м’яса можуть багато розповісти про його походження

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Вибрати якісну свинину буває непросто, адже визначити, чим саме годували свиню лише за зовнішнім виглядом, майже неможливо. Водночас фахівці наголошують: деякі характеристики м’яса можуть підказати, наскільки цей продукт натуральний та якісний.

Докладніше про них розповість "Телеграф" із посиланням на Daily.Lviv.com.

Насамперед варто оцінити колір. Якісна свіжа свинина зазвичай має рівномірний світло-рожевий відтінок без сірих, зеленкуватих чи надто темних ділянок.

Занадто бліде м’ясо також може свідчити про нижчу якість або особливості післязабійної обробки.

Не менш важливий вигляд жиру. Якщо сало біле або з легким кремовим відтінком, щільне й пружне, це вважається хорошою ознакою.

Вигляд м'яса може багато розповісти про його якість

Жовтизна, пухка структура чи неприємний запах можуть свідчити про те, що продукт не найкращої якості або вже не зовсім свіжий.

Третя ознака — запах. Свіжа свинина має слабкий, майже нейтральний аромат. Будь-який кислуватий, різкий або солодкуватий запах є приводом відмовитися від покупки.

Також варто доторкнутися до шматка: якісне м’ясо пружне, а після легкого натискання швидко повертає початкову форму. Якщо поверхня надто липка або ямка від пальця довго не вирівнюється, від такого продукту краще утриматися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як смажити м'ясо, щоб воно не перетворювалося на підошву: справа не в маринаді.