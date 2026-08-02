"Морской язык" может оказаться совсем другой рыбой: что на самом деле продают в магазинах под этим названием

В Украине водится только 1 вид морского языка

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В Украине на прилавках часто можно встретить рыбу на ценнике, в которой указан "морской язык". Однако за этим названием может скрываться совсем другая рыба или намерения выдать ее за более дорогую.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов. По его словам, продавцы могут вкладывать в это название собственное понимание, какой именно вид рыбы он продает.

По словам специалиста, иногда названия рыбы на ценниках могут запутать покупателей. Ведь на товар на прилавках может носить "народное" название рыбы.

"Опять же, название "морской язык", это могут быть какие-то народные истории. Возможно, она на определенной территории имеет свое какое-то значение", — отметил Несмиянов.

Максим Несмиянов

Что известно об этом виде рыб?

Языковые или Солеевы также известны как морские языки (Soleidae) — семья рыб ряда камбаловидных, содержащая виды, распространенные как в морских, так и в пресных водах. Они питаются мелкими ракообразными и другими беспозвоночными.

Многие виды этой семьи имеют промышленное значение. Среди таких морской язык обыкновенный (Solea solea), являющийся традиционным компонентом в кухне народов северной Европы и Средиземноморья.

Морской язык обыкновенный. Фото Википедия

Преимущественно морские рыбы, распространенные в теплых морях всех океанов в пределах тропической, субтропической и умеренной полос, преимущественно от Европы в Австралию и Японию, заходят в реки Африки (1 полностью пресноводный вид), Азии и Австралии. Часть южноамериканских видов солеевых населяют реки.

В Черном море обитают 4 вида солеевых (солия обыкновенная, солия короткопера, солия желтая, солия носатая), в Азовском море — 1 вид (солия носатая). В территориальных водах Украины обитает только 1 вид солеевых — солия носатая, встречающаяся как в Черном, так и в Азовском морях.

Солия носатая. Фото Википедия

Добавим, что в Украине под названием морского языка обычно продают три конкретных биологических вида из ряда камбалообразных, отличающихся происхождением и жирностью мяса. В частности: доверсоль, лемонсоль и новозеландский морской язык.

Морской язык Доверсоль в продаже

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