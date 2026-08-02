Производители играются с этикетками? Украинец показал, как могут обманывать покупателей

Производители могут легко обманывать покупателей

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Яркая упаковка и привлекательные надписи на ярлыке не всегда рассказывают всю правду о продукте. Иногда достаточно внимательно посмотреть на склад, чтобы увидеть детали, которые могут изменить отношение к привычному напитку.

Пользователь соцсети Threads обратил внимание на лимонад "Сонечко" и заявил, что на его примере можно увидеть, как производители могут манипулировать информацией для покупателей.

По словам мужчины, первое противоречие заметно в пищевой ценности продукта. В таблице указано наличие сахара, однако в перечне ингредиентов сахара нет.

Также пользователь обратил внимание на подсластитель в составе. Он отметил, что производитель указал сам факт его использования, но не уточнил, какой именно подсластитель добавлен в напиток.

"Их несколько видов: от распространенных и безопасных до тех, которые вызывают больше вопросов", — пояснил он.

По мнению автора сообщения, отсутствие конкретного названия подсластителя может оставлять покупателям недостаточно информации о продукте. Он предположил, что производитель либо не желает раскрывать детали состава, либо оставляет возможность изменять компонент без заметных изменений на упаковке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой самый дешевый творог лучше — из "АТБ" или "Сільпо".