В "АТБ" можно быстро обойти очередь: простой секрет

Покупатели могут быстро просканировать товары в "АТБ" и рассчитаться в телефоне

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В супермаркетах очереди на кассах часто становятся причиной неудобств для покупателей, особенно в час пик. Однако есть способ, который помогает быстрее совершить покупку в "АТБ" без ожидания.

Украинка под ником "viktoriiamishchenko69" в соцсети Тhreads объяснила, что для этого нужно воспользоваться мобильным приложением магазина. По ее словам, в нем можно самостоятельно просканировать товары, оплатить покупку, а затем показать QR-код охране на выходе.

"Они же для этого приложение и сделали", — написала пользовательница.

Такой способ позволяет покупателям самостоятельно оформить покупку без прохождения через обычную кассу, что может сэкономить время во время больших очередей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о правиле в "АТБ", о котором знают далеко не все покупатели. Речь идет о ситуациях, когда кассир может или не может отказать вам в обслуживании. Работники сети имеют четкие требования, которые должны соблюдаться при работе, и одно из них касается именно взаимодействия с клиентами. Оказывается, что работник просто отказаться пробивать товар без веской причины не имеет права.