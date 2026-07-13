Хватит даже на коммуналку? Сколько украинец сможет заработать на сдаче бутылок, как в Европе

Кешбек высвободит средства на оплату мелких услуг вроде домашнего интернета или мобильной связи

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Если в Украине заработает система возврата средств за использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки, уже много лет работающая в Европе, украинцы смогут получать немалый кэшбек за эти отходы.

Более подробно о том, как это будет работать и сколько удастся заработать, расскажет "Телеграф".

Сколько могут платить за одну бутылку

В странах Европы сумма залога за одну бутылку или банк обычно составляет от 0,10 до 0,25 евро. К примеру, в Польше планируют установить залог на уровне 0,50 злотого, а в Румынии уже действует ставка 0,50 лея.

Если Украина выберет подобную модель, ориентировочная сумма залога может составить около 5 гривен за одну единицу тары. Если же брать за основу опыт Германии или стран Балтии, она может колебаться от 4,5 до 11 гривен.

Для наглядности "Телеграф" посчитал, сколько денег можно будет вернуть, если размер залога будет составлять 5 гривен за бутылку или банку.

Эта система успешно работает в Европе.

Сколько можно получить за сданную тару

Если выходить из залога в 5 гривен за единицу, суммы будут выглядеть так:

1 бутылка или банка — 5 грн ;

— ; 10 бутылок — 50 грн . Этого хватит, например, на несколько поездок по общественному транспорту;

— . Этого хватит, например, на несколько поездок по общественному транспорту; 30 бутылок — 150 грн . Приблизительно столько стоит чашка качественного кофе с десертом или небольшая покупка в магазине;

— . Приблизительно столько стоит чашка качественного кофе с десертом или небольшая покупка в магазине; 100 бутылок — 500 грн . Этой суммы может хватить для оплаты мобильной связи и домашнего интернета за месяц;

— . Этой суммы может хватить для оплаты мобильной связи и домашнего интернета за месяц; 500 бутылок — 2 500 грн . Это уже сумма, которая поможет покрыть часть коммунальных платежей;

— . Это уже сумма, которая поможет покрыть часть коммунальных платежей; 1 000 бутылок — 5 000 грн. Такие деньги можно получить после масштабного сбора тары, например во время экологических акций.

Выгодно и экологично

Можно ли будет заработать на бутылках

Впрочем, важно понимать, что речь идет не о классическом пункте приема вторсырья, а именно о системе залоговой тары (DRS).

Принцип работы прост: если бутылка воды стоит 20 гривен, а залог составляет 5 гривен, то на кассе покупатель заплатит 25 гривен. После использования напитка тару нужно будет сдать в специальный автомат (фандомат) или в пункт приема. За это человек получит свои 5 гривен назад — наличными, на банковскую карту или в виде ваучера на покупки в зависимости от того, как будет работать система.

Если же бутылку просто выбросить в помойку, залоговые средства вернуть уже не удастся.

Зато действительно зарабатывать на такой системе смогут те, кто будет собирать чужую тару. Это могут быть дети, которые будут искать бутылки в парках ради карманных денег, дворники, работники клининговых компаний или участники экологических уборок. Для большинства украинцев нововведение будет означать не дополнительный доход, а возможность полностью вернуть собственные деньги, уплаченные как залог за упаковку.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", деньги Нацкешбеку можно потратить в "АТБ" : как это сделать.