Вистачить навіть на комуналку? Скільки українець зможе заробити на здачі пляшок, як у Європі

Кешбек вивільнить кошти на оплату дрібних послуг на кшталт домашнього інтернету або мобільного зв'язку

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Якщо в Україні запрацює система повернення коштів за використані пластикові пляшки та алюмінієві банки, яка вже багато років працює у Європі, українці зможуть отримувати чималий кешбек за ці відходи.

Докладніше про те, як це працюватиме і скільки вдасться заробити, розповість "Телеграф".

Скільки можуть платити за одну пляшку

У країнах Європи сума застави за одну пляшку або банку зазвичай становить від 0,10 до 0,25 євро. Наприклад, у Польщі планують встановити заставу на рівні 0,50 злотого, а в Румунії вже діє ставка 0,50 лея.

Якщо Україна обере схожу модель, орієнтовна сума застави може становити близько 5 гривень за одну одиницю тари. Якщо ж брати за основу досвід Німеччини чи країн Балтії, вона може коливатися приблизно від 4,5 до 11 гривень.

Для наочності "Телеграф" порахував, скільки грошей можна буде повернути, якщо розмір застави становитиме 5 гривень за пляшку або банку.

Ця система успішно працює в Європі

Скільки можна отримати за здану тару

Якщо виходити із застави у 5 гривень за одиницю, суми виглядатимуть так:

1 пляшка або банка — 5 грн ;

— ; 10 пляшок — 50 грн . Цього вистачить, наприклад, на кілька поїздок громадським транспортом;

— . Цього вистачить, наприклад, на кілька поїздок громадським транспортом; 30 пляшок — 150 грн . Приблизно стільки коштує чашка якісної кави з десертом або невелика покупка в магазині;

— . Приблизно стільки коштує чашка якісної кави з десертом або невелика покупка в магазині; 100 пляшок — 500 грн . Цієї суми може вистачити на оплату мобільного зв'язку та домашнього інтернету за місяць;

— . Цієї суми може вистачити на оплату мобільного зв'язку та домашнього інтернету за місяць; 500 пляшок — 2 500 грн . Це вже сума, яка допоможе покрити частину комунальних платежів;

— . Це вже сума, яка допоможе покрити частину комунальних платежів; 1 000 пляшок — 5 000 грн. Такі гроші можна отримати після масштабного збору тари, наприклад, під час екологічних акцій.

Вигідно і екологічно

Чи можна буде заробити на пляшках

Втім, важливо розуміти, що йдеться не про класичний пункт прийому вторсировини, а саме про систему заставної тари (DRS).

Принцип роботи простий: якщо пляшка води коштує 20 гривень, а застава становить 5 гривень, то на касі покупець заплатить 25 гривень. Після використання напою тару потрібно буде здати у спеціальний автомат (фандомат) або пункт прийому. За це людина отримає свої 5 гривень назад — готівкою, на банківську картку або у вигляді ваучера на покупки, залежно від того, як працюватиме система.

Якщо ж пляшку просто викинути у смітник, заставні кошти повернути вже не вдасться.

Натомість справді заробляти на такій системі зможуть ті, хто збиратиме чужу тару. Це можуть бути діти, які шукатимуть пляшки у парках заради кишенькових грошей, двірники, працівники клінінгових компаній або учасники екологічних прибирань. Для більшості ж українців нововведення означатиме не додатковий дохід, а можливість повністю повернути власні гроші, сплачені як застава за упаковку.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", гроші Нацкешбеку можна витратити в "АТБ": як це зробити.