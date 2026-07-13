Вистачить навіть на комуналку? Скільки українець зможе заробити на здачі пляшок, як у Європі
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Кешбек вивільнить кошти на оплату дрібних послуг на кшталт домашнього інтернету або мобільного зв'язку
Якщо в Україні запрацює система повернення коштів за використані пластикові пляшки та алюмінієві банки, яка вже багато років працює у Європі, українці зможуть отримувати чималий кешбек за ці відходи.
Докладніше про те, як це працюватиме і скільки вдасться заробити, розповість "Телеграф".
Скільки можуть платити за одну пляшку
У країнах Європи сума застави за одну пляшку або банку зазвичай становить від 0,10 до 0,25 євро. Наприклад, у Польщі планують встановити заставу на рівні 0,50 злотого, а в Румунії вже діє ставка 0,50 лея.
Якщо Україна обере схожу модель, орієнтовна сума застави може становити близько 5 гривень за одну одиницю тари. Якщо ж брати за основу досвід Німеччини чи країн Балтії, вона може коливатися приблизно від 4,5 до 11 гривень.
Для наочності "Телеграф" порахував, скільки грошей можна буде повернути, якщо розмір застави становитиме 5 гривень за пляшку або банку.
Скільки можна отримати за здану тару
Якщо виходити із застави у 5 гривень за одиницю, суми виглядатимуть так:
- 1 пляшка або банка — 5 грн;
- 10 пляшок — 50 грн. Цього вистачить, наприклад, на кілька поїздок громадським транспортом;
- 30 пляшок — 150 грн. Приблизно стільки коштує чашка якісної кави з десертом або невелика покупка в магазині;
- 100 пляшок — 500 грн. Цієї суми може вистачити на оплату мобільного зв'язку та домашнього інтернету за місяць;
- 500 пляшок — 2 500 грн. Це вже сума, яка допоможе покрити частину комунальних платежів;
- 1 000 пляшок — 5 000 грн. Такі гроші можна отримати після масштабного збору тари, наприклад, під час екологічних акцій.
Чи можна буде заробити на пляшках
Втім, важливо розуміти, що йдеться не про класичний пункт прийому вторсировини, а саме про систему заставної тари (DRS).
Принцип роботи простий: якщо пляшка води коштує 20 гривень, а застава становить 5 гривень, то на касі покупець заплатить 25 гривень. Після використання напою тару потрібно буде здати у спеціальний автомат (фандомат) або пункт прийому. За це людина отримає свої 5 гривень назад — готівкою, на банківську картку або у вигляді ваучера на покупки, залежно від того, як працюватиме система.
Якщо ж пляшку просто викинути у смітник, заставні кошти повернути вже не вдасться.
Натомість справді заробляти на такій системі зможуть ті, хто збиратиме чужу тару. Це можуть бути діти, які шукатимуть пляшки у парках заради кишенькових грошей, двірники, працівники клінінгових компаній або учасники екологічних прибирань. Для більшості ж українців нововведення означатиме не додатковий дохід, а можливість повністю повернути власні гроші, сплачені як застава за упаковку.
Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", гроші Нацкешбеку можна витратити в "АТБ": як це зробити.