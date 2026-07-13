Экологическая загадка. На пляжи выбрасывает мертвую краснокнижную рыбу — что говорят ученые

Такие рыбы на песке каждый день не встречаются

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На берега Николаевской области выбрасывает осетров. Причина массовой гибели рыб остается загадкой, но "подозреваемые" уже есть.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал зоолог, специалист по современным и ископаемым морским млекопитающим, профессор, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела эволюционной морфологии Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины Павел Гольдин.

Осетр на берегу

Удручающую картину наблюдают в селе Коблево. Местные жители и туристы во время прогулок по пляжам натыкаются на мертвых жителей моря и активно делятся кадрами в соцсетях. Выяснилось, что замор затронул редкие виды: большая часть погибших особей — это осетровые, в частности севрюга. Кроме того, волнами выбрасывает тела морских свиней.

На пляжах люди находят редких рыб и млекопитающих

Осетровые — семейство ценных промысловых рыб из ряда осетровидных, включающее такие известные виды, как осетр, стерлядь, севрюга, белуга, шип, калуга. Из некоторых видов осетровых рыб добывают деликатесную черную икру. Морскими свиньями называют зубатых китов. Ранее его причисляли к семейству дельфиновых.

Загадочная редкость: что могло привести к гибели животных

Павел Гольдин в первую очередь отметил, что осетров выбрасывает на берег крайне редко, поскольку таких рыб пока мало.

"Есть два вопроса — откуда принесло и почему погибли. И то и другое непонятно", — говорит эксперт, добавляя, что из имеющихся фото точную причину смерти рыб и морских свиней определить невозможно.

Однако есть небезосновательное предположение, что к гибели осетров причастны браконьеры.

"Возможно, в Днепро-Бугском лимане, или в другом месте, поставили сетки, но доказательств нет. Может, сетки поставили месяц назад и не смогли снять. И в мирное время это обычная история, а в военное — подавно", — сказал специалист, отмечая, что пока это только предположение.

Однако Гольдин отмечает, что его коллега Карина Вишнякова из Украинского научного центра экологии моря указывала, что на днях уже были разные эпизоды в Николаевской области, связанные с браконьерством осетровых и, в частности, севрюги.

"И, по-моему, одновременный выброс севрюг и морских свиней косвенно указывает на их возможную (очень гипотетически) гибель в браконьерских сетках", — предполагает Гольдин.

Важно напомнить, что в последнее время случаи браконьерства в Николаевской области далеко не единичны. Так, например, несколько дней назад местные СМИ публиковали заметки о задержании нарушителя стражами порядка, который наловил рыбы сетками на 300 тысяч гривен. Среди незаконного улова, в том числе, была краснокнижная севрюга.

Сетки браконьера

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