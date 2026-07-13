Екологічна загадка. На пляжі викидає мертву червонокнижну рибу — що кажуть науковці

Такі риби на піску щодня не зустрічаються

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На береги Миколаївської області викидає осетрів. Причина масової загибелі риб залишається загадкою, але "підозрювані" вже є.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів зоолог, фахівець з сучасних і викопних морських ссавців, професор, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу еволюційної морфології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін.

Осетер на березі

Гнітючу картину спостерігають у селі Коблево. Місцеві жителі та туристи під час прогулянок пляжами натикаються на мертвих мешканців моря та активно діляться кадрами у соцмережах. З’ясувалося, що замор торкнувся рідкісних видів: більша частина загиблих особин — це осетрові, зокрема севрюга. Крім того, хвилями викидає тіла морських свиней.

На пляжах люди знаходять рідкісних риб та ссавців

Довідка: осетрові — сімейство цінних промислових риб із ряду осетроподібних, що включає такі відомі види, як осетер, стерлядь, севрюга, білуга, шип, калуга. З деяких видів осетрових риб видобувають делікатесну чорну ікру. Морськими свинями називають зубатих китів. Раніше його зараховували до сімейства дельфінових.

Загадкова рідкість: що могло призвести до загибелі тварин

Павло Гольдін в першу чергу зазначив, що осетрів викидає на берег вкрай рідко, оскільки таких риб наразі мало.

"Є два питання — звідки принесло і чому загинули. І те, і те незрозуміло", — каже експерт, додаючи, що з наявних фото точну причину смерті риб і морських свиней визначити неможливо.

Однак є небезпідставне припущення, що до загибелі осетрів причетні браконьєри.

"Можливо, у Дніпро-Бузькому лимані, чи в іншому місці, поставили сітки, але доказів немає. Може, сітки поставили місяць тому і не змогли зняти. І у мирний час це звичайна історія, а у воєнний — поготів", — сказав фахівець, зазначаючи, що поки що це лише припущення.

Однак Гольдін зазначає, що його колега Карина Вишнякова з Українського наукового центру екології моря вказувала, що днями вже були різні епізоди на Миколаївщині, пов’язані з браконьєрством осетрових та, зокрема, севрюги.

"І, на мою думку, одночасний викид севрюг та морських свиней непрямо вказує на їхню можливу (дуже гіпотетично) загибель у браконьєрських сітках", — припускає Гольдін.

Важливо нагадати, що останнім часом випадки браконьєрства в Миколаївській області далеко не поодинокі. Так, наприклад, кілька днів тому місцеві ЗМІ публікували замітки про затримання порушника правоохоронцями, який наловив риби сітками на 300 тисяч гривень. Серед незаконного улову в тому числі була червонокнижна севрюга.

Сітки браконьєра

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ненажерливий хижак оселився у водоймах Києва.