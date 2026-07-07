Посудомойка начала хуже работать? Откажитесь от этой привычки и посуда снова будет чистой

С этой проблемой сталкиваются многие владельцы техники, но ее легко решить

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Многие хозяева перед тем, как поставить тарелки или чашки в посудомоечную машину, сначала тщательно их споласкивают. Как ни странно, это может привести к обратному эффекту и ухудшить работу техники.

Об этом сообщает Dnevno.hr со ссылкой на рекомендации экспертов.

Специалисты объясняют, что современные средства для посудомоечных машин содержат специальные ферменты, взаимодействующие именно с остатками пищи. Если посуду предварительно вымыть, этим компонентам просто не с чем будет работать, из-за чего качество очистки может ухудшиться.

Кроме того, во многих современных моделях посудомоек установлены датчики, определяющие уровень загрязнения посуды. Если тарелки почти чистые, техника может автоматически выбрать менее интенсивный цикл мойки, что также повлияет на конечный результат.

В то же время эксперты отмечают, что большие остатки пищи все же нужно убирать перед загрузкой. Это поможет избежать засорения фильтров и сохранить нормальную работу техники.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему у одних хозяек на кухне всегда бардак, а у других — порядок: 5 секретных правил чистоты.