Техника будет быстрее "стареть" : устройства, которые лучше не отключать от сети

Большинство делает это ради экономии

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Многие считают, что отключать технику от розетки – полезная привычка. Но с некоторыми устройствами это может иметь обратный эффект.

Эксперты "Onet Dom" назвали несколько бытовых приборов, которые не следует без необходимости отключать от розетки. Это может сокращать срок службы.

Что не стоит отключать от питания

К таким устройствам относятся принтеры. После нажатия кнопки выключения они выполняют служебные процессы и переходят в режим ожидания. Если просто выдернуть вилку из розетки, эти процедуры прерываются, что может привести к излишним расходам чернил и дополнительным перезапускам системы.

Осторожность также требуется с интернет-роутерами. Именно они обеспечивают работу домашней сети и подключение многих современных устройств. После отключения роутера некоторым гаджетам может потребоваться время повторного подключения, а отдельные системы могут работать нестабильно.

В списке есть и современные OLED-телевизоры. По завершении работы они могут запускать специальные процессы для поддержания качества изображения и ухода за пикселями. Если сразу отключить питание из розетки, эти процессы не завершатся должным образом.

Какие 3 прибора лучше не выключать из розетки. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал об опасных приборах на кухне, которые в жару лучше не оставлять включенными во избежание пожара.