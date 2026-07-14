Французский трюк: что профессиональные кулинары добавляют в картофель, чтобы он был вкуснее

Картошка больше не будет разваливаться

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Казалось бы, вареный картофель — одно из самых простых блюд, которое уже невозможно усовершенствовать. Однако профессиональные повара советуют обратить внимание на один ингредиент, который большинство хозяек даже не думают добавлять в воду во время варки.

Речь идет об обычном уксус. Несколько ложек уксуса, добавленных в кастрюлю, могут заметно изменить текстуру картофеля. Такой лайфхак советуют кулинарные специалистыиздания Serious Eats.

По словам специалистов, кислая среда помогает картофелю лучше сохранять форму во время варки. Особенно это пригодится, если вы готовите картофельный салат, гарнир или планируете после варки обжарить кусочки на сковороде. Благодаря уксусу картофель не разваливается, а его серединка остается нежной и кремовой.

Картофель варится. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Для этого достаточно добавить в воду примерно 1-2 столовых ложки белого уксуса вместе с солью. Не стоит волноваться, что овощ приобретет резкий кислый привкус. После варки вкус уксуса практически не ощущается, зато текстура картофеля становится значительно лучше.

Эксперты объясняют, что кислота замедляет разрушение пектина — природного вещества, которое "склеивает" клетки овоща. Именно поэтому картофель не превращается в кашу даже после продолжительной варки. Этот прием давно используют профессиональные повара во время приготовления французских блюд, в частности знаменитого картофеля по-лионски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить жареный картофель по-польски. Узнайте, что добавить на сковороду для той же румяной корочки.