Французький трюк: що професійні кулінари додають до картоплі, щоб вона була смачнішою

Картопля більше не буде розвалюватися

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Здавалося б, варена картопля — одна з найпростіших страв, яку вже неможливо вдосконалити. Однак професійні кухарі радять звернути увагу на один інгредієнт, який більшість господинь навіть не думає додавати у воду під час варіння.

Йдеться про звичайний оцет. Саме кілька ложок оцту, доданих у каструлю, можуть помітно змінити текстуру картоплі. Такий лайфхак рекомендують кулінарні експерти видання Serious Eats.

За словами фахівців, кисле середовище допомагає картоплі краще зберігати форму під час варіння. Особливо це стане у пригоді, якщо ви готуєте картопляний салат, гарнір або плануєте після варіння обсмажити шматочки на пательні. Завдяки оцту картопля не розвалюється, а її серединка залишається ніжною та кремовою.

Картопля вариться. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Для цього достатньо додати у воду приблизно 1-2 столові ложки білого оцту разом із сіллю. Не варто хвилюватися, що овоч набуде різкого кислого присмаку. Після варіння смак оцту практично не відчувається, зате текстура картоплі стає значно кращою.

Експерти пояснюють, що кислота уповільнює руйнування пектину — природної речовини, яка "склеює" клітини овочу. Саме тому картопля не перетворюється на кашу навіть після тривалого варіння. Цей прийом давно використовують професійні кухарі під час приготування французьких страв, зокрема знаменитої картоплі по-ліонськи.

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