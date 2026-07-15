Никогда не говорите "бандерики": популярное блюдо стало героем мемов — откуда пошло его название

Особый вид блинчиков стал героем мемов

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В Украине существует блюдо, которое внезапно обрело сверхпопулярность на фоне исторических разногласий с соседней Польшей. Речь идет о треугольных блинах с сочной мясной начинкой. В народе их называют бендериками, однако из-за созвучия многие ошибочно говорят "бандерики".

"Телеграф" рассказывает, как традиционное блюдо стало героем соцсетей и откуда на самом деле взялось его название.

Как бендерики стали мемом

Особый вид блинчиков, который часто можно встретить на юге и в центре Украины, стал героем множества мемов во время очередного обострения отношения между Украиной и Польшей из-за исторических разногласий по поводу УПА (украинская повстанческая армия).

Справка: в конце мая Зеленский издал указ №440/2026, которым Отдельному центру специальных операций Север ССО ВСУ было присвоено почетное наименование в честь Героев УПА. Это сделано "в целях восстановления исторических традиций национальной армии". Польская сторона в свою очередь выразила протест против решения Зеленского и объяснила, что оно болезненно для поляков. Они крайне негативно относятся к УПА преимущественно из-за Волынской трагедии 1943–1944 годов, которая в Польше официально признана геноцидом польского гражданского населения.

Дело в том, что название оказалось созвучным с фамилией украинского революционера Степана Бандеры — одного из самых известных и влиятельных лидеров украинского националистического движения XX века (УПА была вооруженным крылом организации ОУН, которую возглавлял Бандера). Хотя на самом деле никакой связи между Бандерой и бендериками нет.

Пример мемов о бендериках:

История бендериков

Историки выделяют две версии образования наименования бендериков. Одна — географическая, которую предпочитает большинство ученых, и вторая — бытово-культурная:

По географической версии, бендерики появились в Украине еще при козачестве и объединили в себе украинскую и молдавскую кухню. Считается, что название бендерики происходит от города-порта в Молдове Бендеры. Он находился на берегу реки Днестр, куда в старину часто плавали украинские козаки.

Бендерики

Бытово-культурная версия — название блюда могло образоваться из диалектного слова или прозвища, связанного с популяризировавшим блюдо человеком. Вполне возможно, что один из поваров имел фамилию Бендера или что-то вроде этого. Заметим, что название блюда хоть и созвучно с именем украинского политического деятеля Степаном Бандерой, на самом деле не связано с ним. Ведь бендерики появились в Украине еще за долго до политической деятельности Бандеры и его рождения.

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