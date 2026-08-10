Не 20 и не 30 тысяч: сколько на самом деле нужно зарабатывать украинцу для нормальной жизни

Нейросеть подробно аргументировала свои выводы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Стоимость проживания в Украине растет с каждым годом, вне зависимости от финансового положения граждан. Так что возникает вопрос, сколько нужно минимально зарабатывать, чтобы хватало денег на аренду жилья, здоровое питание, оплату проезда и проведение свободного времени.

"Телеграф" спросил об этом у искусственного интеллекта ChatGPT. Нейросеть сразу подчеркнула, что эти расчеты носят приблизительный характер.

Искусственный интеллект отметил, что критерии комфортной жизни могут отличаться. Однако для нормального проживания в городе нужно от 30 до 45 тысяч гривен.

"Если говорить об одном взрослом человеке, который живет сам, арендует отдельное жилье и хочет не просто выживать, а нормально жить, я бы в 2026 году назвала минимальным комфортным доходом примерно 35–40 тысяч грн в месяц после налогов. А вот 30 тысяч грн — это уже скорее уровень "можно справиться, но придется следить за расходами". Ниже 25–27 тысяч грн, на мой взгляд, самостоятельная жизнь с арендой без постоянной экономии становится очень сложной. То есть 35 тысяч — это нижний предел, а 40 тысяч — уже более спокойный вариант", — говорится в ответе нейросети.

В то же время ИИ подчеркнул, что есть один важный нюанс. А именно город проживания.

"Например, в Киеве медианная аренда однокомнатной квартиры на конец июля 2026 составляла около 19 тысяч грн. Поэтому для Киева я бы уже говорила о 40–45 тысячах грн чистыми как более реалистичный минимум. Во Львове ситуация еще более дорогая: медианная аренда 1-комнатной — около 22,5 тысячи грн. Здесь для самостоятельной жизни без постоянного счета каждой гривны я бы ориентировалась более чем на 45 тысяч грн. А вот в меньшем городе, где 1-комнатную можно найти за 8–10 тысяч, 30–35 тысяч грн может быть вполне достаточно", — объяснила свои рассуждения нейросеть.

Также отмечается, что расчеты не ориентированы на прожиточный минимум в Украине. И для этого есть несколько оснований.

"Официальный прожиточный минимум для трудоспособного человека в 2026 году – 3 328 грн, а минимальная зарплата – 8 647 грн. Очевидно, что человек, который сам арендует жилье, питается качественно, пользуется транспортом и хотя иногда ходит в кино/кафе, на эти суммы нормально жить не может. И даже реальные бытовые расходы людей это подтверждают: в дискуссиях украинцев за 2026 семьи называют около 17–20 тысяч грн только на продукты и бытовые покупки для нескольких людей" — указал ChatGPT.

Нейросеть представила условную шкалу заработка в 2026 году. В частности:

20-25 тысяч грн — выживание/очень жесткая экономия при самостоятельной аренде.

— выживание/очень жесткая экономия при самостоятельной аренде. 25-30 тысяч грн — можно жить, но придется постоянно контролировать бюджет и отказывать себе в части пожеланий.

— можно жить, но придется постоянно контролировать бюджет и отказывать себе в части пожеланий. 30-35 тысяч грн — более-менее нормальная жизнь в недорогом городе.

— более-менее нормальная жизнь в недорогом городе. 35-40 тысяч грн — ориентир для "нормальной" жизни в Украине, если хочется и нормально есть, и снимать жилье, и иметь досуг, и хотя бы немного откладывать.

— ориентир для "нормальной" жизни в Украине, если хочется и нормально есть, и снимать жилье, и иметь досуг, и хотя бы немного откладывать. 40-45+ тысяч грн — уже можно чувствовать себя гораздо спокойнее.

— уже можно чувствовать себя гораздо спокойнее. 50+ тысяч грн — это уже уровень, когда аренда и базовые расходы не съедают почти весь доход, и можно регулярно откладывать на отпуск, большие покупки или финансовую подушку.

Таблица расходов по мнению ИИ

"Итак, если надо назвать одну цифру — я бы сказала: 35 тысяч грн чистыми в месяц. Это, по моему мнению, тот минимум, ниже которого самостоятельная жизнь с арендой в 2026 году уже очень быстро превращается в постоянную экономию. Для Киева я бы подняла планку до 40-45 тысяч грн", — резюмировал искусственный интеллект.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость получения паспорта выросла в 2026 году. Выросли цены также на получение удостоверения личности для выезда за границу и вида на жительство.