Все из-за бумажных документов. Как могут мобилизовать непригодного мужчину — пример

Суд встал на защиту ТЦК

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Мужчина из Днепра имел документ о непригодности к военной службе, но впоследствии неожиданно получил повестку. Попытка исправить ситуацию через суд оказалась бесполезной из-за особенностей ведения военного учета.

Еще в 2019 году мужчина был исключен из военного учета согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), но он не смог внести эти данные в электронный реестр и приложение "Резерв+". В этом случае суд принял сторону территориального центра комплектования, объяснив решение изменениями в законодательстве, по данным Единого государственного реестра судебных решений.

Дело рассмотрел Днепропетровский окружной административный суд. Еще в июне 2019 года мужчина получил заключение ВВК о непригодности к военной службе и был исключен из военного учета. В его временном военно-учетном документе также отмечалось, что повторное медицинское освидетельствование проходить не нужно.

Суд объяснил, почему непригодный мужчина не смог изменить статус в "Резерв+". Фото: "Телеграф"

Однако в сентябре 2025 мужчина получил повестку для уточнения учетных данных. После этого адвокат обратился к ТЦК с требованием обновить информацию в электронном реестре и приложении "Резерв+". В ответ в центре комплектования сообщили, что для этого мужчина должен лично явиться с документами.

Не согласившись с таким ответом, мужчина обратился в суд. Он просил признать бездействие ТЦК незаконным и обязать внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информацию о его исключении из военного учета.

Суд отказал в удовлетворении иска. Основной причиной стало то, что приказ Министерства обороны №684, на основании которого мужчину исключили из учета в 2019 году, утратил силу еще 25 июля 2024 года. Поэтому правовое основание, указанное в военном документе, больше не действует.

В решении также отмечено, что сам по себе бумажный документ о непригодности не означает автоматического обновления информации в электронных базах. Именно поэтому между данными в военном удостоверении и в системе "Резерв+" могут возникать расхождения.

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