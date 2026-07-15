ТЦК не может задерживать граждан? В Раде сделали заявление

Нардеп указал на правовую коллизию

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По Конституции Украины военных нельзя использовать для задержания граждан. В ходе обсуждения реформы мобилизации идет дискуссия, кто должен решать вопрос о наборе людей в армию для защиты страны.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов: Если мобилизовать станет полиция, ее не будут вызывать, — в Раде объяснили, кто должен помочь ТЦК

"ТЦК укомплектованы за счет военнослужащих ВСУ. Соответственно, мы сразу можем обратиться к первой главе Конституции и ответить на вопрос, что ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан.

Таким образом, мы не можем говорить, что военнослужащие ВСУ и ТЦК вообще могут быть использованы для задержания и доставки граждан. Это уже ограничение прав и свобод", – объяснил нардеп.

Как уменьшить конфликты населения и ТЦК Инфографика: "Телеграф"

Напомним, идут активные обсуждения более активного участия Нацполиции в мобилизации. В то же время еще большее привлечение правоохранителей к комплектованию ВСУ поставит под угрозу доверие украинцев к Нацполу.

Как рассказывал "Телеграф", советница руководителя Офиса президента Украины Виктория Страхова предложила забирать бронь у тех, кто не соблюдает минуту молчания. Ее жестко раскритиковали.