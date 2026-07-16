Мобилизация пенсионеров: кого и как могут призвать после 60 лет

Для части граждан предусмотрен отдельный порядок прохождения службы

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В Украине не планируют повышать предельный возраст для обязательной мобилизации, несмотря на многочисленные слухи. Согласно действующему законодательству возраст, до которого могут мобилизовать, остается неизменным — 60 лет.

Для некоторых предусмотрены исключения — офицеров запаса могут призывать до 65 лет. Кроме того, для граждан старшего возраста действует добровольная программа "Контракт 60+".

Она позволяет гражданам после 60 лет вступать в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию, пишет "Стіна".

Для заключения контракта нужно пройти военно-врачебную комиссию, получить согласие выбранной воинской части, а далее — подать документы в территориальный центр комплектования и подписать соглашение сроком на один год.

Программа также предусматривает испытательный срок до шести месяцев. В случае успешного прохождения контракт могут продлить.

Этот подход дает возможность как пенсионеру, так и командованию оценить реальные возможности бойца.

При этом стоит добавить, что мужчин старшего возраста не привлекают к штурмовым подразделениям и выполнению наиболее опасных боевых задач на передовой. Как правило их используют в других направлениях: в логистике, обеспечении, организации перевозок, связи, ремонте и обслуживании техники, а также в подготовке и обучении военнослужащих.

Больше всего востребованы специалисты с большим профессиональным опытом. Их берут инструкторами и наставниками для новобранцев. В этой роли пенсионеры могут принести больше пользы, нежели на передовой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие правила мобилизации действуют с 1 июля и к чему нужно было готовиться украинцам.