Жир на крышке сковороды исчезнет за 15 минут: простое домашнее средство без дорогой химии (видео)

Крышка от сковородки часто остается одним из самых сложных предметов для очищения на кухне.

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Во время приготовления пищи на ней накапливаются капли жира, масляный налет и остатки копоти, которые со временем становятся все более тяжелыми для удаления. Даже обычная мойка с моющим средством не всегда помогает справиться с устаревшими загрязнениями, поэтому многие обращаются к более сильной бытовой химии. В то же время вернуть крышке чистый вид можно с помощью простого домашнего способа из доступных средств. Об этом говорится на YouTube-канале "Точка Зрения 360⁰".

Перед очисткой следует подготовить крышку: если конструкция позволяет лучше снять ручку или другие съемные элементы, чтобы добраться до труднодоступных мест. Для процедуры понадобится глубокая емкость, в которую крышка поместится полностью, ведь ее нужно прогревать в воде.

Сначала крышку необходимо положить в емкость и залить холодной водой. Затем поставить посуду на плиту и довести воду до кипения. После этого можно добавить простой очищающий раствор, который поможет размягчить жир.

Для приготовления средства понадобятся:

4 чайные ложки пищевой соды;

2 столовые ложки горчичного порошка;

1 столовая ложка моющего средства.

Все компоненты следует хорошо перемешать в горячей воде, после чего оставить крышку кипеть на слабом огне примерно 15 минут. Под действием температуры и активных компонентов жирный налет размягчается, поэтому после такой обработки его легче удалить.

После завершения процедуры достаточно осторожно пройтись по поверхности крышки губкой или старой зубной щеткой, уделяя особое внимание стыкам и труднодоступным участкам. Затем изделие следует тщательно промыть под проточной водой и вытереть досуха.

Такой способ особенно удобен для тех случаев, когда обычная мойка уже не справляется с загрязнениями. В то же время, перед использованием любых домашних средств важно учитывать материал, из которого изготовлена крышка, ведь некоторые покрытия нуждаются в более деликатном уходе.

Регулярная очистка кухонных принадлежностей помогает не только поддерживать опрятный вид посуды, но и продлевает срок ее использования. Простой домашний раствор с содой и горчичным порошком может стать бюджетной альтернативой дорогостоящим средствам для удаления жира.