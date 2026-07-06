Помещение не превратится в баню: что хорваты делают утром

Есть простой способ снизить температуру

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В жаркий сезон многие люди сталкиваются с проблемой перегрева жилья, особенно ночью. Помещение нагревается в течение дня и долго удерживает тепло даже после заката.

Поэтому люди все чаще ищут простые способы сделать температуру в комнате более комфортной. Об одном из лайфхаков написало хорватское издание "dnevno".

Один из самых эффективных способов уменьшить нагрев — контролировать свет в комнате. Утром советуют закрывать шторы или жалюзи, чтобы солнце не успело нагреть стены и мебель. Это помогает избежать эффекта "разогретого помещения" в течение дня.

Проветривание комнаты. Фото: wds

В самые жаркие часы также рекомендуют держать окна закрытыми, чтобы не впускать горячий воздух внутрь.

Когда на улице становится прохладнее, наоборот следует открыть окна и обеспечить движение воздуха. Особенно эффективной считается перекрестная вентиляция – когда открытые окна с разных сторон помещения создают сквозняк и быстрее снижают температуру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пережить жаркую ночь с помощью кухонного предмета.