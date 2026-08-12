Путин запустил сразу 4 сценария против Украины: Кулеба раскрыл единственный оставшийся в резерве

Один-единственный вариант остается для устрашения

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Глава Кремля Владимир Путин имеет сразу пять вариантов наступления на Украину, и активно двигается по четырем из них — от технологического прорыва до привлечения пехоты и попыток открыть новый фронт в Европе.

Об этом бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Pressing.

"У Путина есть 5 направлений действий.

Первый — технологический рывок , это он вызывает своих инженеров и говорит срочно решить вопрос перехвата украинских дронов, ракет, middle-strike, deep-strike, и более эффективного противодействия системам ПВО и РЭБ. Инженеры приходят с каким-нибудь решением и говорят: "Мы решили этот вопрос". И тогда ситуация снова разворачивается, и мы не видим хороших новостей, что мы там что-то бомбили в Крыму или в Омске.

, это он вызывает своих инженеров и говорит срочно решить вопрос перехвата украинских дронов, ракет, middle-strike, deep-strike, и более эффективного противодействия системам ПВО и РЭБ. Инженеры приходят с каким-нибудь решением и говорят: "Мы решили этот вопрос". И тогда ситуация снова разворачивается, и мы не видим хороших новостей, что мы там что-то бомбили в Крыму или в Омске. Второе направление действий — "завалить мясом" .

Третий — позвать генералов и сказать: "Нужна новая гениальная тактика войны , чтобы мы задушили украинцев".

— позвать генералов и сказать: "Нужна , чтобы мы задушили украинцев". Четвертый – открыть новый театр войны , гибридный, полугибридный, прямой, чтобы выбить поддержку из-под Украины, чтобы партнеры сосредоточились на другой войне. Это условно Польша, Балтия, Финляндия.

, гибридный, полугибридный, прямой, чтобы выбить поддержку из-под Украины, чтобы партнеры сосредоточились на другой войне. Это условно Польша, Балтия, Финляндия. Пятый – ядерное оружие ", – отмечает Кулеба.

Дмитрий Кулеба на интервью Pressing

Он также добавляет, что, по его мнению, Путин уже двигается первыми четырьмя этими направлениями, а пятым будет постоянно угрожать: "И двигается он, ибо для себя не рассматривает опции прекращения войны путем переговоров".

Почему Путин до сих пор не решился применить ядерное оружие

Несмотря на регулярные угрозы Кремля, Россия до сих пор не применяла ядерное оружие. Одной из причин может быть риск непредсказуемой реакции Запада. Кроме того, такой шаг может окончательно подорвать позиции Москвы на международной арене — даже государства, которые сейчас поддерживают или не осуждают Россию открыто, вряд ли смогут проигнорировать первое с 1945 года применение ядерного оружия в войне.

Не менее важным фактором является то, что Кремль пока не оказался в ситуации полного военного тупика. Но если Россия будет истощена и на фронте, и в тылу, то может решиться на применение ядерного оружия, как говорил на днях глава МИД Турции Хакан Фидан.

Напомним, что Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с марта 2020 по сентябрь 2024 года. Он кандидат юридических наук и был самым юным главой МИД в истории Украины.

Как сообщал "Телеграф", на днях Путин назначил новых генералов на ключевые направления войны с Украиной — только это уже может свидетельствовать об активном движении диктатора именно теми направлениями наступления, которые озвучил Кулеба.