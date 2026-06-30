Охладить квартиру можно даже без кондиционера: испанцы делают этот трюк с самого утра

Как они спасают свои дома от настоящего ада

Архитекторы и эксперты по энергоэффективности подчеркивают — чтобы жилье не превращалось в "печь" в жаркие ночи, важно правильно использовать внешние тенты.

Они снижают нагрев окон и стен в течение дня. Благодаря этому в доме становится прохладнее и ночью, как написали в испанском издании "Okdiario".

Специалисты объясняют, что тенты служат не только защитой от солнца днем, но и помогают сохранять прохладу в помещении. По их словам, правильно установленная система затенения способна снижать температуру в комнате до 5 °C и уменьшать эффект перегрева, когда дом накапливает избыточное тепло от солнечного излучения.

Изображение здания в Мадриде с зеленым тентом. Фото: Оkdiario

Эксперты подчеркивают, что эффективность зависит от правильного использования: тент следует опускать ещё до того, как солнце начнёт активно нагревать окна. В самые жаркие часы рекомендуется держать окна закрытыми, чтобы горячий воздух не сводил на нет эффект затенения.

Также важно регулировать угол наклона в зависимости от движения солнца и не оставлять конструкцию в одном положении в течение дня. Вечером же тент можно убрать, открыв окна для естественного охлаждения помещения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким способом пользуются французы, защищаясь от жары дома.