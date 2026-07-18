Дочь "молчуна" Меладзе вляпалась в большие неприятности в России

Всплыли дорожные "подвиги" младшей дочери певца

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Пока певец Валерий Меладзе продолжает хранить молчание о кровопролитной войне в родной Украине, его младшая дочь успела заработать внушительную коллекцию нарушений ПДД в России. За последние три года 23-летняя Арина Меладзе получила около сотни штрафов, а один из них довел дело до суда.

По данным российских СМИ, Арина с 2021 года ездит на кроссовере Mercedes-Benz GLA стоимостью около 3,5 млн рублей. С августа 2023 года на ее счету накопилось около 100 штрафов на общую сумму 82 750 рублей (более 40 тысяч гривен).

Большая часть нарушений связана с превышением скорости и неоплатой парковки. Кроме того, за это время автомобиль шесть раз становился участником небольших ДТП.

Mercedes-Benz GLA

Один из штрафов за парковку, выписанный в сентябре 2025 года, дочь артиста так и не оплатила. В итоге дело дошло до мирового суда, который привлек Арину к административной ответственности и обязал выплатить штраф в двойном размере — 10 тысяч рублей (почти 5 тысяч гривен).

Арина Меледзе. Фото: instagram.com/meladzearina

В разговоре с российским медиа Арина лишь посмеялась и отказалась комментировать ситуацию. Ранее мы писали, что Арина Меладзе не пошла по стопам отца, а начала врачебную практику в РФ.

Где сейчас Валерий Меладзе?

Несколько лет назад артист вместе с семьей переехал в Испанию и с тех пор практически не выступает в России. Певец не раз оказывался в центре скандалов из-за отсутствия однозначной публичной позиции по поводу войны в Украине.

Несмотря на переезд, Меладзе периодически приезжает в Москву с частными визитами, однако концертов в России не дает. В апреле он выступил на свадьбе экс-участницы "Мисс Украина".