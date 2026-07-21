У такому вигляді працівників "АТБ" ви ніколи не побачите: у мережі діє "кольорове табу" для одягу

Для працівників прописані правила дрес-коду

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У "АТБ" є суворі вимоги до зовнішнього вигляду своїх співробітників. Зокрема це стосується кольору одягу.

Про це йдеться у внутрішніх правилах мережі. Відповідно до них, окрема увага приділяється гармонійності та стриманості робочого зовнішнього вигляду.

Це стосується кольорової гами та принтів. Вказується, що у загальному ансамблі одягу співробітників має використовуватися не більше трьох кольорів одночасно. Крім того, регламент обмежує використання візерунків — в одному образі допускається поєднання не більше двох типів малюнків.

Правила мережі АТБ

Що ще є порушенням стандартів зовнішнього вигляду працівників "АТБ":

спортивний одяг, майка, шорти;

спортивне та пляжне взуття, сандалі;

наявність головного убору в приміщенні;

яскравий вечірній макіяж;

довгі нігті з яскравим помітним лаком і малюнком;

прозорий або відкритий одяг (блузки та сукні на бретельках, без рукавів, топи, глибоке декольте, короткі спідниці і сукні, довжиною вище 5 см від середини коліна, спідниці та сукні з високими розрізами).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, через яку популярну помилку можна втратити гроші на касі в "АТБ".