У такому вигляді працівників "АТБ" ви ніколи не побачите: у мережі діє "кольорове табу" для одягу
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Для працівників прописані правила дрес-коду
У "АТБ" є суворі вимоги до зовнішнього вигляду своїх співробітників. Зокрема це стосується кольору одягу.
Про це йдеться у внутрішніх правилах мережі. Відповідно до них, окрема увага приділяється гармонійності та стриманості робочого зовнішнього вигляду.
Це стосується кольорової гами та принтів. Вказується, що у загальному ансамблі одягу співробітників має використовуватися не більше трьох кольорів одночасно. Крім того, регламент обмежує використання візерунків — в одному образі допускається поєднання не більше двох типів малюнків.
Що ще є порушенням стандартів зовнішнього вигляду працівників "АТБ":
- спортивний одяг, майка, шорти;
- спортивне та пляжне взуття, сандалі;
- наявність головного убору в приміщенні;
- яскравий вечірній макіяж;
- довгі нігті з яскравим помітним лаком і малюнком;
- прозорий або відкритий одяг (блузки та сукні на бретельках, без рукавів, топи, глибоке декольте, короткі спідниці і сукні, довжиною вище 5 см від середини коліна, спідниці та сукні з високими розрізами).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, через яку популярну помилку можна втратити гроші на касі в "АТБ".