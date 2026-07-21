Укр

Напоминает одно опасное насекомое: необычный паук был найден на домашней лаванде (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Для человека этот паук не представляет опасности
Для человека этот паук не представляет опасности. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он выглядит как пришелец из тропиков

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Жительница Черкасской области нашла на своей лаванде в саду необычного паука. У него были яркие полосы на теле.

Это оказался Аргиопа Брюнниха — вид пауков, который часто называют "пауком-осой" из-за характерных желтых, черных и белых полос на теле. Его показала женщина в Facebook-группе "Пауки Украины".

Паук Аргиопа Брюнниха
Как выглядит паук Аргиопа Брюнниха

Этот паук не опасен для людей и обычно избегает контакта. Его яд предназначен преимущественно для охоты на насекомых, а укус для человека встречается крайне редко и не представляет серьезной угрозы.

Аргиопа Брюнниха имеет несколько интересных особенностей. Самки этого вида значительно больше самцов и могут вырастать до нескольких сантиметров в длину. Они плетут большие круглые паутины, в которых часто заметен характерный зигзагообразный рисунок из плотных нитей – так называемый стабилиментум. Ученые полагают, что он может помогать укреплять паутину или отпугивать птиц.

Эти пауки любят открытые солнечные места — луга, сады, огороды и участки с высокой растительностью. Лаванда стала для аргиопы удобным местом, ведь рядом с ней много насекомых, которыми паук питается.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о необычных крупных пауках, которых все чаще замечают в Украине. Некоторые из них передвигаются вместе с многочисленным потомством на спине, что удивляет людей.

Теги:
#Черкасская область #Пауки #Насекомые