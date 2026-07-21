Рус

Нагадує одну небезпечну комаху: незвичайного павука знайшли на домашній лаванді (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Для людини цей павук не становить небезпеки
Для людини цей павук не становить небезпеки. Фото Колаж "Телеграфу"

Він виглядає наче прибулець із тропіків

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Жителька Черкащини знайшла на своїй лаванді в саду незвичайного павука. Він мав яскраві смуги на тілі.

Це виявився Аргіопа Брюнніха — вид павуків, який часто називають "павуком-осою" через характерні жовті, чорні та білі смуги на тілі. Його показала жінка у Facebook-групі "Павуки України".

Павук Аргіопа Брюнніха
Як виглядає павук Аргіопа Брюнніха

Цей павук не є небезпечним для людей і зазвичай уникає контакту. Його отрута призначена переважно для полювання на комах, а укус для людини трапляється вкрай рідко й не становить серйозної загрози.

Аргіопа Брюнніха має кілька цікавих особливостей. Самки цього виду значно більші за самців і можуть виростати до кількох сантиметрів завдовжки. Вони плетуть великі круглі павутини, у яких часто помітний характерний зигзагоподібний малюнок із щільних ниток — так званий стабіліментум. Вчені вважають, що він може допомагати укріплювати павутину або відлякувати птахів.

Ці павуки полюбляють сонячні відкриті місця — луки, сади, городи та ділянки з високою рослинністю. Лаванда стала для аргіопи зручним місцем, адже біля неї багато комах, якими павук харчується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про незвичайних великих павуків, яких дедалі частіше помічають в Україні. Деякі з них пересуваються разом із численним потомством на спині, що неабияк дивує людей.

Теги:
#Черкаська область #Павуки #Комахи