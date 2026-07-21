Нагадує одну небезпечну комаху: незвичайного павука знайшли на домашній лаванді (фото)

Він виглядає наче прибулець із тропіків

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Жителька Черкащини знайшла на своїй лаванді в саду незвичайного павука. Він мав яскраві смуги на тілі.

Це виявився Аргіопа Брюнніха — вид павуків, який часто називають "павуком-осою" через характерні жовті, чорні та білі смуги на тілі. Його показала жінка у Facebook-групі "Павуки України".

Як виглядає павук Аргіопа Брюнніха

Цей павук не є небезпечним для людей і зазвичай уникає контакту. Його отрута призначена переважно для полювання на комах, а укус для людини трапляється вкрай рідко й не становить серйозної загрози.

Аргіопа Брюнніха має кілька цікавих особливостей. Самки цього виду значно більші за самців і можуть виростати до кількох сантиметрів завдовжки. Вони плетуть великі круглі павутини, у яких часто помітний характерний зигзагоподібний малюнок із щільних ниток — так званий стабіліментум. Вчені вважають, що він може допомагати укріплювати павутину або відлякувати птахів.

Ці павуки полюбляють сонячні відкриті місця — луки, сади, городи та ділянки з високою рослинністю. Лаванда стала для аргіопи зручним місцем, адже біля неї багато комах, якими павук харчується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про незвичайних великих павуків, яких дедалі частіше помічають в Україні. Деякі з них пересуваються разом із численним потомством на спині, що неабияк дивує людей.