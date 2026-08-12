"Я бы не советовал ехать в село на эту зиму". Популяризатор сельской жизни дал неожиданный совет

Эксперт предложил альтернативу на эту зиму

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В преддверии зимы, которая, вероятно, будет очень непростой, звучат призывы переезжать из больших городов в села. Преимущества кажутся очевидными: отопление, вода и водоотвод не зависят от центрального снабжения, но на самом деле такое решение может обернуться проблемами.

Эко активист Максим Залевский, 8 лет координирующий и популяризирующий сеть эко поселений в сельской местности, объяснил, почему он не советовал бы ехать из города в село на эту зиму. Он призывает "не вестись на лозунги" срочно переезжать в деревни.

"Особенно если вы человек из города. А тем более женщина с детьми, животными или стариками. Которая хочет оградить свой мирок от угрозы внешних влияний. Хутор — это не ваш вариант, поверьте мне. Уже не в этом сезоне… Август — уже слишком поздно начинать радикальный переезд в частный сектор", — пишет он.

Залевский отмечает, что домик, который кажется вполне комфортным летом, "с первыми осенними туманами превращается в десятки ежедневных вопросов". Придется решать, где взять дрова и как их порезать, что с проводкой и насосом, откуда на стене плесень и т.д. Придется одновременно брать на себя задачи кочегара, сантехника, электрика и завхоза.

"И то, что поначалу кажется вам новой интересной игрой в вызовы, очень быстро может поставить вас на грань отчаяния и коллапса", – предупреждает мужчина.

По его словам, подготовка сельского дома к зиме – непростая задача даже для людей с опытом. Если и ехать в село, то только в полностью готовое к зиме жилье. И оценить эту готовность может только тот, кто имеет опыт жизни в селе.

"За время полномасштабной войны через наши сельские локации прошло около 3500 ВПЛ. И сегодня в более чем 60 поселениях нашей сети осталось, по нашим оценкам, не более десятка таких семей, которые приехали из городов. Причины очень приземленые: безденежье и тяжелый быт", — приводит статистику Залевский.

Максим Залевский. Фото: facebook.com/maxzalevski

Куда ехать из больших городов вместо сел

Мужчина советует на эту зиму выбирать не села, а небольшие городки. Кроме безопасности и географии он советует присмотреться, как функционирует город, который вы рассматриваете для переезда.

"Нормальный коммунхоз. Больница. Школы. Супермаркеты. Заправки. Почта. Стабильная логистика. Интернет. Кофейни. Кружки для детей. Я бы искал обычную квартиру в доме с нормальным ОСМД и спрашивал: что здесь происходило во время предыдущих блэкаутов? Работала ли вода? Отопление? Насосы? Интернет? Есть ли резервное питание? То есть, проводил бы маленький аудит не квартиры, а будущей жизни", — пишет украинец.

Также для семей с детьми очень важны образовательные возможности и общественная жизнь. Следует изучить школы, садики, детские кружки и культурную и общественную жизнь. Потому что важно не только не замерзнуть зимой, но сохранить ментальное здоровье.

"Если в одном городке прекрасная автономная котельная, но вы там никого не знаете, а в другом уже живут десять семей из вашей среды, пусть еще пока вам не знакомых — работает школа, кто открыл мастерскую, кто кофейню, кто организует детские занятия — я бы смотрел на второе", — советует Залевский.

По его словам, часть городских семей, переезжающих "на землю" в конце лета, уже к ноябрю начинают искать квартиру. Но к тому моменту они уже эмоционально истощены. Потому лучше искать квартиру уже сейчас.

"Чтобы в депрессивном ноябре у вас было не убежище, где можно как-то пережить зиму, а нормальная социальная база для жизни… И я бы сейчас искал не землю с хаткой, где можно прожить без лишних шумов. Сезон аутентичных мазанок завершился. Приходите в мае. Я бы искал место, где можно продолжать полноценно жить, когда вокруг надвигается конкретный коллапс", – резюмировал эко активист.

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