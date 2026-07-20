Забудьте о разводах на стекле: неожиданное средство вернет блеск душевой кабине за считанные минуты

Раствор из трех продуктов удалит известковый налет и мыльные разводы

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Обладателям душевых кабин в ванной комнате знакома проблема известкового налета, мыльных разводов и капель воды, которые плотно въедаются в поверхность. Оттирать стекла и плитку приходится подолгу, и не всегда удается удалить все загрязнения.

Как избавиться от этой напасти без лишних усилий, рассказало польское издание Shareinfo.pl.

Почему на душевой кабине появляется налет

Причиной появления налета на душевой кабине является жесткость воды. Она содержит ионы кальция и магния, которые при контакте с паром оседают на стекле и плитке тонким светлым слоем. Со временем этот слой уплотняется и превращается в заметный известковый налет.

Те же минералы вступают в реакцию с мылом и гелем для душа. В результате образуются нерастворимые соединения, которые оседают на поверхностях вместе с обычными водяными разводами. Именно поэтому душевая кабина довольно быстро теряет блеск, даже если ее регулярно протирают.

Чем мыть душевую кабину

Убрать застарелый налет и вернуть стеклу прозрачность можно с помощью ополаскивателя для посудомоечной машины. В сочетании с уксусом он образует раствор, который справляется даже с застарелыми загрязнениями.

Понадобится:

3 столовые ложки ополаскивателя для посудомоечной машины;

3 столовые ложки уксуса;

1 стакан теплой воды.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и перелить в бутылку с распылителем. Затем нужно нанести раствор на поверхность душевой кабины, дать немного постоять, а затем протереть тряпкой и смыть водой.

Душевая кабина снова выглядит как новая. Фото сгенерировано ИИ

Чтобы избежать новых разводов, остатки воды лучше сразу удалить резиновым скребком, а после этого пройтись по стеклу и плитке сухой салфеткой из микрофибры. Такой уход не требует много времени, но результат можно сравнить с профессиональной уборкой.

Ранее "Телеграф" делился простым способом избавиться от налета на кране.