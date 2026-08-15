"Поможет успешный опыт": Бутусов назвал главное преимущество Билецкого на фронте

Потеря этих городов может привести к потере всей Донецкой области

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Вопрос спасения ситуации вокруг Славянска и Краматорска следует доверить командиру Третьего армейского корпуса бригадному генералу Андрею Билецкому. Его опыт поможет провести планирование, сосредоточить надежные штурмовые подразделения, выстроить боевые порядки БПЛА и переломить ход битвы, которая продлится и в этом, и в следующем году.

Такое мнение высказал командир взвода беспилотных систем бригады Хартия, известный журналист Юрий Бутусов. По его словам, если не совершить своевременных управленческих шагов, можно уже скоро потерять эти города, а затем и всю Донецкую область.

Бутусов подчеркнул, что фланг корпуса Билецкого – это Лиман и агломерация. Там держит фронт Третий АК и враг не может продвинуться ни на шаг.

"Таким образом, полоса ответственности Билецкого может расшириться, его силы рядом и он может усиливать своими резервами участок Славянска. Командиры 3-го корпуса помогут привести в порядок боевые порядки наших войск на основе своего успешного опыта", — отметил Бутусов.

Андрей Билецкий. Фото Википедия

Он подчеркнул, что подчинить Билецкому под командование нужно не только корпус, отвечающий за Славянск, но и корпус, отвечающий за Константиновку. Ведь враг двигается по всему этому фронту, и оборона нужна на широкой полосе.

"В 11-м корпусе ситуация тяжелая, но там есть силы, там дерутся в трудных условиях — воины 54-й, 81-й, 10-й, 18-й и других наших известны своей историей частей, там сейчас работает 432-й полк БПЛА Олега Ляшко – один из лучших на фронте по уничтожению российской пехоты. Разумное управление и усиление может изменить ход боев. Только упорядочение управления и организации на фронте сейчас позволит переломить ход битвы, которая пока проходит не в нашу пользу", — отметил Бутусов.

Ситуация вокруг Славянска и Краматорска на 14 августа 2026 года. Карта DeepState

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Краматорск после ударов КАБами и FPV-дронами россиян.